‘Özlediğimiz aile iftarları tadında huzurlu ve samimi bir geceydi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, önceki akşam eşi Emine Erdoğan ile birlikte Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının ünlülerine iftar yemeği verdi. Geceye katılanlar arasında Orhan Gencebay-Sevim Emre, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Gamze Özçelik, Bülent Serttaş, Murat Yıldırım-İmane Elbani, Mustafa- Emina Sandal, Şafak Sezer, Tolgahan Sayışman, Kenan Sofuoğlu, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Kutsi, Ümit Besen, Şoray Uzun, Alpay Özalan, Neslihan Demir, Müge Anlı, Esra Erol, Berdan Mardini, Alişan, Ece Erken, Polat Yağcı, Züleyha Ortak, Hakan Peker, Linet, Muazzez Ersoy, Serkan Çağrı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Yener, Şahika Ercümen, Burcu Çetinkaya, Hasan Kaçan, Sinan Özen, Sinan Akçıl, Hidayet Türkoğlu, Cemal Hünal, Necati Şaşmaz, Sibel Turnagöl, Ahmet Özhan, Perihan Savaş, Mustafa Keser, Coşkun Sabah, Kadir Çöpdemir, Berdan Mardini, Wilma Elles, Bülent İnal ve Hakan Ural vardı. Davette Valentino elbisesiyle göz kamaştıran Can geceyle ilgili şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi her zaman oldukları gibiydi. Gecede özlediğimiz aile iftarı yemeklerindeki içtenlik, samimiyet ve huzur vardı. Erdoğan'ın çocuklarımı tek tek sorması beni çok mutlu etti."
Oyuncu İsmail Hakkı ise "Cumhurbaşkanımız kültür- sanat alanındaki müjdeli adımları bizimle paylaştı" dedi.
'SANATLA İLGİLİ MESAJLARI ART NİYETLİLERE CEVAP OLDU'
Orhan GENCEBAY
İftara
Sevim Emre ile birlikte katılan Orhan Gencebay, çok samimi ve güzel bir gece geçirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ben Cumhurbaşkanımız'a Başkan diyorum. Başkanımız'ın gecedeki konuşması çok güzeldi. Bize hem sanatla, hem de ülkemizle ilgili bazı mesajlar verdi. Bunlardan biri de Atatürk Kültür Merkezi ile ilgiliydi. Bu konu hakkında uzun zamandır bir projenin üzerinde çalışıldığını ve çok güzel olacağını söyledi. Erdoğan'ın sanatla ilgili mesajları, birtakım art niyetli kişilere de güzel bir cevap oldu. Erdoğan'ın sanatı teşvik ettiğini ve koruduğunu biliyorum. Bizim ülkemiz artık çok eski zamanlardaki gibi değil. Biz çok güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Verilen mesajlarda bizim kendimize has olan değerlerimize, kültür-sanata, ilime ve bilime son derece önem verildiğini gördüm."
'BU MİLLETİN SEVGİYLE YADEDİLEN BİR CUMHURBAŞKANI VAR'
Uğur IŞILAK
Uğur
Işılak, Cumhurbaşkanı'na bir hayranının mesajını ilettiğini söyledi: "Bir teyze rüyasında, Cumhurbaşkanımız'ı zehirlemek istediklerini ama başaramadıklarını görmüş. Cumhurbaşkanımız'a hep dua ettiğini söyledi ve bana 'Erdoğan'ı görürsen selamımı söyle' dedi. Nereye gitsek sevgiyle yâdedilen bir Cumhurbaşkanı var bu milletin."
'ERDOĞAN ORUCUNU 10 DAKİKA SONRA AÇABİLDİ'
Ali ŞENTÜRK
"İftarda
Cumhurbaşkanımız misafirlerin tek tek masasına giderek 'Hoş geldiniz' dedi. Ezan okunmasına rağmen misafirleri selamlamaya devam eden Cumhurbaşkanımız, orucunu 10 dakika sonra açabildi. Sanatçı ve sporcular, birbirimize kenetlenmemizi sağlayan, birlik ve beraberliği bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanımız'ın sofrasında olmaktan mutluluk duydular."
'HANIMEFENDİ GERÇEK BİR FIRST LADY'
Seda SAYAN
"Cumhurbaşkanımız'ın ve Hanımefendinin konukların
ellerini tek tek sıkarak
karşılaması hepimizi duygulandırdı.
Emine Erdoğan
gerçek bir first lady.
Başkanımız sanat
ve sporla ilgili harika
mesajlar verdi.
Türkiye'nin büyüme
oranları bakımından
Çin ve Hindistan'dan
sonra üçüncü sırada
olduğunu söyledi.
Ülkemizin bu zaferi
büyük başkan Erdoğan'la
gerçekleşti."
'NİKAH ŞAHİTLİĞİ İÇİN SÖZ ALDIK'
Esra EROL
"Cumhurbaşkanımız sanat ve spor
merkezleri ile ilgili yeni
yatırımların ve projelerin
olduğunu anlattı. Ben
bu geceleri çok önemsiyorum.
Böyle davetler,
birlik ve beraberlik duygusunu
artırıyor. Ayrıca
önümüzdeki Kasım ayında
kardeşim Eda ile Alişan
evleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız'dan
nikah şahitliği
için söz aldık."
'DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYI Z'I SÖYLEDİ
Linet
Linet, iftar yemeğiyle ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız bizi çok sıcak karşıladı, hepimizle tek tek ilgilendi. Erdoğan 'Bugüne kadar sanata düşman gözü ile baktılar. Biz en dinamik hale getirmek için sanata ve spora çok önem veriyoruz' dedi. Bu sözler çok hoşuma gitti. Bizler de huzur içinde sanatımızı yapıyoruz. Ben kendisinin sanata verdiği desteğe sonuna kadar inanıyorum. Linet, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine 'Dönülmez Akşamın Ufkundayım' şarkısını Cumhurbaşkanı ve eşi için söylediğini belirtti.
'BEN DE SENİN ANNENİM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın verdiği iftar davetinden notlar şöyle:
İftar yemeğinin mönüsü şöyleydi: İftar tabağı, keşkek çorbası, Osmanlı saray mutfağından soğanlama, üç peynirli Samosa böreği, yayla soslu semizotu salatası, ıspanak kuzu sırtı dolması, patlıcan beğendi, safranlı pilav, frambuazlı güllaç, fıstıklı sarma.
Gecenin maskotu Burcu Çetinkaya Bucak'ın bebeğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bebeği sevdi.
ABACI VE ERSOY KOL KOLA GELDİ
İftara ilk gelenler; Serdar Gökhan ve Seda Sayan'dı. Ardından sırasıyla köşke Ajda Pekkan ve Sibel Can el ele, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy kol kola geldi. Abacı ve Ersoy'a Linet eşlik etti.
Konuklara 'Lider-Siyasi Liderlik ve Erdoğan', '40 Hadiste Anne-Baba' ve 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' adlı kitaplar hediye edildi.
Gecenin sonunda Murat Yıldırım- İmane Elbani çifti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı'na "Imane size baba diyor" dedi. Bunun üzerine Emine Erdoğan araya girerek İmane'ye "Ben de senin annenim" diye konuştu. Erdoğan, Elbani'ye İstanbul'a alışıp alışmadığını da sordu.
Sibel Turnagöl; Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu Bobby Dixon'la çetirdiği bir fotoğrafı, 'Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşlerinin güzel iftar davetinden bir kare' notuyla Instagram'da paylaştı.