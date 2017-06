‘Özlediğimiz aile iftarları tadında huzurlu ve samimi bir geceydi’

FIRST

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önceki akşam eşi Emine Erdoğan ile birlikte Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının ünlülerine iftar yemeği verdi. Geceye katılanlar arasında Orhan Gencebay-Sevim Emre, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Gamze Özçelik, Bülent Serttaş, Murat Yıldırım-İmane Elbani, Mustafa- Emina Sandal, Şafak Sezer, Tolgahan Sayışman, Kenan Sofuoğlu, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Kutsi, Ümit Besen, Şoray Uzun, Alpay Özalan, Neslihan Demir, Müge Anlı, Esra Erol, Berdan Mardini, Alişan, Ece Erken, Polat Yağcı, Züleyha Ortak, Hakan Peker, Linet, Muazzez Ersoy, Serkan Çağrı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Yener, Şahika Ercümen, Burcu Çetinkaya, Hasan Kaçan, Sinan Özen, Sinan Akçıl, Hidayet Türkoğlu, Cemal Hünal, Necati Şaşmaz, Sibel Turnagöl, Ahmet Özhan, Perihan Savaş, Mustafa Keser, Coşkun Sabah, Kadir Çöpdemir, Berdan Mardini, Wilma Elles, Bülent İnal ve Hakan Ural vardı. Davette Valentino elbisesiyle göz kamaştıran Can geceyle ilgili şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi her zaman oldukları gibiydi. Gecede özlediğimiz aile iftarı yemeklerindeki içtenlik, samimiyet ve huzur vardı. Erdoğan'ın çocuklarımı tek tek sorması beni çok mutlu etti."Oyuncu İsmail Hakkı ise "Cumhurbaşkanımız kültür- sanat alanındaki müjdeli adımları bizimle paylaştı" dedi.İftaraSevim Emre ile birlikte katılan Orhan Gencebay, çok samimi ve güzel bir gece geçirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ben Cumhurbaşkanımız'a Başkan diyorum. Başkanımız'ın gecedeki konuşması çok güzeldi. Bize hem sanatla, hem de ülkemizle ilgili bazı mesajlar verdi. Bunlardan biri de Atatürk Kültür Merkezi ile ilgiliydi. Bu konu hakkında uzun zamandır bir projenin üzerinde çalışıldığını ve çok güzel olacağını söyledi. Erdoğan'ın sanatla ilgili mesajları, birtakım art niyetli kişilere de güzel bir cevap oldu. Erdoğan'ın sanatı teşvik ettiğini ve koruduğunu biliyorum. Bizim ülkemiz artık çok eski zamanlardaki gibi değil. Biz çok güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Verilen mesajlarda bizim kendimize has olan değerlerimize, kültür-sanata, ilime ve bilime son derece önem verildiğini gördüm."UğurIşılak, Cumhurbaşkanı'na bir hayranının mesajını ilettiğini söyledi: "Bir teyze rüyasında, Cumhurbaşkanımız'ı zehirlemek istediklerini ama başaramadıklarını görmüş. Cumhurbaşkanımız'a hep dua ettiğini söyledi ve bana 'Erdoğan'ı görürsen selamımı söyle' dedi. Nereye gitsek sevgiyle yâdedilen bir Cumhurbaşkanı var bu milletin.""İftardaCumhurbaşkanımız misafirlerin tek tek masasına giderek 'Hoş geldiniz' dedi. Ezan okunmasına rağmen misafirleri selamlamaya devam eden Cumhurbaşkanımız, orucunu 10 dakika sonra açabildi. Sanatçı ve sporcular, birbirimize kenetlenmemizi sağlayan, birlik ve beraberliği bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanımız'ın sofrasında olmaktan mutluluk duydular.""Cumhurbaşkanımız'ın ve Hanımefendinin konuklarınellerini tek tek sıkarakkarşılaması hepimizi duygulandırdı.Emine Erdoğangerçek bir first lady.Başkanımız sanatve sporla ilgili harikamesajlar verdi.Türkiye'nin büyümeoranları bakımındanÇin ve Hindistan'dansonra üçüncü sıradaolduğunu söyledi.Ülkemizin bu zaferibüyük başkan Erdoğan'lagerçekleşti.""Cumhurbaşkanımız sanat ve spormerkezleri ile ilgili yeniyatırımların ve projelerinolduğunu anlattı. Benbu geceleri çok önemsiyorum.Böyle davetler,birlik ve beraberlik duygusunuartırıyor. Ayrıcaönümüzdeki Kasım ayındakardeşim Eda ile Alişanevleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız'dannikah şahitliğiiçin söz aldık."Linet, iftar yemeğiyle ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız bizi çok sıcak karşıladı, hepimizle tek tek ilgilendi. Erdoğan 'Bugüne kadar sanata düşman gözü ile baktılar. Biz en dinamik hale getirmek için sanata ve spora çok önem veriyoruz' dedi. Bu sözler çok hoşuma gitti. Bizler de huzur içinde sanatımızı yapıyoruz. Ben kendisinin sanata verdiği desteğe sonuna kadar inanıyorum. Linet, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine 'Dönülmez Akşamın Ufkundayım' şarkısını Cumhurbaşkanı ve eşi için söylediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın verdiği iftar davetinden notlar şöyle:İftar yemeğinin mönüsü şöyleydi: İftar tabağı, keşkek çorbası, Osmanlı saray mutfağından soğanlama, üç peynirli Samosa böreği, yayla soslu semizotu salatası, ıspanak kuzu sırtı dolması, patlıcan beğendi, safranlı pilav, frambuazlı güllaç, fıstıklı sarma.Gecenin maskotu Burcu Çetinkaya Bucak'ın bebeğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bebeği sevdi.İftara ilk gelenler; Serdar Gökhan ve Seda Sayan'dı. Ardından sırasıyla köşke Ajda Pekkan ve Sibel Can el ele, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy kol kola geldi. Abacı ve Ersoy'a Linet eşlik etti.Konuklara 'Lider-Siyasi Liderlik ve Erdoğan', '40 Hadiste Anne-Baba' ve 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' adlı kitaplar hediye edildi.Gecenin sonunda Murat Yıldırım- İmane Elbani çifti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı'na "Imane size baba diyor" dedi. Bunun üzerine Emine Erdoğan araya girerek İmane'ye "Ben de senin annenim" diye konuştu. Erdoğan, Elbani'ye İstanbul'a alışıp alışmadığını da sordu.Sibel Turnagöl; Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu Bobby Dixon'la çetirdiği bir fotoğrafı, 'Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşlerinin güzel iftar davetinden bir kare' notuyla Instagram'da paylaştı.