Yolanthe yenge aşiret çıktı

Giriş Tarihi: 14.6.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 12:29
Yolanthe yenge aşiret çıktı

Galatasaray'lı Wesley 'in eşi , 12 kardeşiyle poz verdi. Bu kare, 'Yenge, aşiret çıktı' esprisi yaptırdı.

'in eşi , önceki gün yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı. 15 Haziran'da İbiza'daki mekanını açmak için sabırsızlanan güzel yenge, kardeşleriyle çekilen fotoğrafını instagram'da yayınladı.



Takvim'de yer alan habere göre; Hollanda'daki bir dergi için 12 kardeşiyle çekilen karesini paylaşıp kalabalık ailesini gözler önüne seren Cabau, 'Maşallah' dedirtti. 8 kız ve 4 erkek kardeşi olan Cabau'nun paylaşımını görenler "Yenge, meğer aşiret kızıymış" diye espri yaptı.

İşte Yolanthe yengenin o paylaşımı...

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Yolanthe yenge aşiret çıktı
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