Yolanthe yenge aşiret çıktı

Sneijder
'in eşi Yolanthe Cabau
, önceki gün yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı. 15 Haziran'da İbiza'daki mekanını açmak için sabırsızlanan güzel yenge, kardeşleriyle çekilen fotoğrafını instagram'da yayınladı.
Takvim'de yer alan habere göre; Hollanda'daki bir dergi için 12 kardeşiyle çekilen karesini paylaşıp kalabalık ailesini gözler önüne seren Cabau, 'Maşallah' dedirtti. 8 kız ve 4 erkek kardeşi olan Cabau'nun paylaşımını görenler "Yenge, meğer aşiret kızıymış"
diye espri yaptı.
İşte Yolanthe yengenin o paylaşımı...