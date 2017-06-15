Berkay'ın doğum endişesi

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay albümünün çok iyi tepkiler aldığını söyleyerek "Yeni albüm çok iyi gidiyor. Önümüzde ki hafta klipimizi çekiyoruz. Ramazan bayramından sonra ise yayına girer diye düşünüyoruz. Yeni albümüme tepkiler çok güzel." dedi

BABALIK HEYECANI İYİCE SARDI BENİ

Kız, babası olacak ünlü sanatçı Berkay eşinin doğumunun yaklaşmasıyla birlikte heyecanının arttığını belirterek "Baba olmak değişi bir durum. Son birkaç haftadır daha fazla babalığı hissetmeye başladım. Çünkü bizim ufaklık tekme atmaya ve yerinde durmamaya başladı. O daha bir değişik haz veriyor insanın içine. Bekliyoruz, Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" ifadelerini kullandı.





DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK

Doğumu yurt dışında düşündüklerini iş yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de eşinin doğum yapmasına karar verdiklerini söyleyen Berkay "Biz doğumu Türkiye'de yapacağız. Yurt dışı istedik ama benim konser yoğunluğundan dolayı Türkiye'de doğum yapılmasına karar verdik. Şu anda en fazla 40 gün daha var. Allah bilir yine de ne zaman olacağını ama doktorumuz 30 veya 40 gün kaldı dedi" şeklinde konuştu.

TEK ENDİŞESİ SAHNEDEYKEN EŞİNİN DOĞUM YAPMASI

Gazetecileri siz sahnedeyken eşiniz doğum yaparsa ne yaparsınız sorusuna ise çok üzüleceğini söyleyen Berkay "İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok endişe ederim, eşimin yanında olamamak üzer beni. Allah'ın izni ile yanında olurum büyük bir ihtimal. Eşimi yalnız bırakmam" dedi.