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, polis Sekin'nin mezarını ziyaret etti

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 10:58
Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mezarını ziyaret etti

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda olan polis memuru n'in 'daki mezarını ziyaret eden sanatçı , burada dualar okudu.

Memleketi 'a gelen sanatçı , 4 Ocak 2017 günü görev yaptığı İzmir Adliyesi'ne terörist saldırıda olan polis memuru n'in İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit polis memuru Sekin'in mezarı başında dua eden Serttaş, annesi ve babasının mezarına uğramadan buraya geldiğini belirterek, "Böyle bir hemşerimizin olmasından gurur duyarız. Keşke böyle olmasaydı, keşke o iki teröristi de öldürseydi. İzmir'deki ailesini de ziyarete gideceğim. Mekanı cennet olsun" dedi. Bülent Serttaş, konuşmasının ardından şehidin mezarı başındaki fotoğrafı gözyaşlarıyla öptüğü görüldü.



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Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mezarını ziyaret etti
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