Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mezarını ziyaret etti

Memleketi Elazığ'a gelen sanatçı Bülent Serttaş, 4 Ocak 2017 günü görev yaptığı İzmir Adliyesi'ne terörist saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Baskil İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit polis memuru Sekin'in mezarı başında dua eden Serttaş, annesi ve babasının mezarına uğramadan buraya geldiğini belirterek, "Böyle bir hemşerimizin olmasından gurur duyarız. Keşke böyle olmasaydı, keşke o iki teröristi de öldürseydi. İzmir'deki ailesini de ziyarete gideceğim. Mekanı cennet olsun" dedi. Bülent Serttaş, konuşmasının ardından şehidin mezarı başındaki fotoğrafı gözyaşlarıyla öptüğü görüldü.







