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Umudun ve aşkın öyküsü ‘Kanatsız Kuşlar’

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017
Umudun ve aşkın öyküsü ‘Kanatsız Kuşlar’

Atv’nin sezona damga vuracak dizisi ‘Kanatsız Kuşlar’, bu akşam başlıyor. Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Fatih Al, Servet Pandur ve Deniz Bolışık’ın rol aldığı dizi, duygu yüklü öyküsüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Hayata tutunabilmek için mücadele eden dört kardeş ile fedakar bir annenin öyküsünü konu alan 'Kanatsız Kuşlar' dizisi, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.45'te atv'de ekrana gelecek. 'Kanatsız Kuşlar'; babalarını kaybeden dört kardeşin zorluklarla mücadelesini ekrana taşıyacak. 'Zeynep', 'Emre', 'Cemre' ve 'Aysun'un hayatlarındaki tek dayanakları anneleri 'Nefise'dir. 'Nefise', çocuklarına yetebilmek için çırpınmaktadır. Hayatın yükünü taşıyamadıkları zor günlerde, 'Nefise' ve ailesini sarsan bir olay yaşanır. Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un paylaştığı diziyi Kemal Uzun yönetiyor. Ata Türkoğlu'nun yapımcısı olduğu dizinin senaryosu ise Hakan Haksun imzalı.

BAŞROL OYUNCULARI ATV'NİN YENİ DİZİSİNİ ANLATTI


ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR

'Tam aşık olunacak adamım!'
Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?
Hayatına hiç aşk değmemiş, yurt dışında yaşamış, ortama uyum sağlayamayan, her şeye uzaktan bakan, işkolik 'Onur' karakterini canlandırıyorum. İş konusunda obsesif ve disiplinli bir karakter. Bu despotluk içinde, hayatına aşk giriyor ve sonrasında çocuksu bir adama dönüşüyor.
Genelde sizi 'aşk adamı' rollerinde izliyoruz. Bu bir tesadüf mü?
Tam aşık olunacak adamım! Şaka bir yana, genelde dizilerde entrika ve benzeri durumları aşk üzerine dayandırıyoruz. Bu nedenle aşık adam görmek, çok yadırganacak bir şey değil. Zaten bu, biraz melodramaya yakın bir iş. 'Onur', takıntılı biri ama ben öyle değilim. Onun kadar disiplinli de değilim.
Bir süredir ekrandan uzaktınız. Bu dizide rol almayı neden istediniz?
En son 'Rengarenk' dizisinde rol aldım. Dokuz aydır bir projede yoktum. Komedi filmi teklifi gelmişti ama komedi yapmak istemediğimi fark ettim. Bu dizi; epey geniş bir konuya sahip olduğu için, senaryoyu okurken bile beni yakaladı. İzledikten sonra neler olacak tahmin edemiyorum! İyi bir televizyon izleyicisiyim. Bu nedenle neyin seyirciyle bağdaşıp bağdaşmayacağını tahmin edebiliyorum.
Dizi süreleri oyuncular tarafından uzun bulunuyor ve o nedenle dizi tekliflerini de kabul etmiyorlar. Siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Oyuncuların değil de, kamera arkasında çalışan emektarların daha çok yorulduğuna inanıyorum. Ama bizim dizimiz bu konuda çok şanslı. Yönetmenimiz Kemal Uzun, çok rahat bir çalışma ortamı sağlamış durumda. Paydos saatlerimize kadar her şey belli. Çalışma süresi uzayınca ortaya çıkan iş de basitleşebiliyor. Önemli olan; oyunculuğa devam ederken, set çalışanlarının arkasında durabilmektir.

AHMET VARLI

'İzleyici doğallık görmek istiyor'
Dizide adaşınız 'Ahmet'i canlandırıyorsunuz. Ona benzeyen yönleriniz var mı?
'Ahmet'i, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'İlyas'a benzetiyorum. Sevdiği kız için her şeyi yapan, fedakar bir karakter. Ama hayatın kanunudur; çok seversen karşılığını bulamazsın. Her şeye rağmen seven ve sevdiği kişinin kalbine girmek için elinden geleni yapan bir adam. Ben de hırslı olduğumu düşünüyorum. Doğrular uğruna elimden geleni yaparım.
Sizi bu role çeken ne oldu?
Yapımcımız Ata Türkoğlu çok etkili oldu. O her zaman güzel işlere imza atar. Gözüm kapalı evet dedim. Karakteri okuduğumda ise kendimi içinde buldum. Karşıma gelen karakterlerin daha önce oynadıklarımdan farklı olmasına özen gösteriyorum.
Dizi yaz sezonunda başlıyor. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz?
Artık sezon dizisi kavramının kaldığını düşünmüyorum. Buna reytingler karar veriyor. Dizimize inanıyorum ve güveniyorum. Seyirci, her seferinde yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyecektir. İzleyici, ekranla kendisi arasında mesafe görünce o diziyi benimsemiyor; mutlaka doğallık istiyor.

DENİZ BOLIŞIK

'Çok dinamik ve lezzetli bir setimiz var'
Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?
Dört çocuğu olan genç bir anneyi canlandırıyorum. Eşinin vefatından sonra bütün sorumluluğu üzerine almış bir karakter. Gittiği reklam çekimiyle tüm hayatı değişiyor. 'Nefise'yi güçlü bir karakter olarak görüyorum. Bende olmayan şeyleri 'Nefise'ye taşımaya çalışıyorum. Her ortama uyan, naif, ince ve temiz kalpli biri.
'Nefise'nin size benzeyen yönleri var mı?
'Nefise' gibi benim de çok istediğim şeyler kendiliğinden olur. Azimli oluşunu da kendime benzetiyorum. Ben de çocuklarım için her şeyi yapardım. Hayattaki zorluklara rağmen ne yapıp edip çocukları için uğraşıyor.
Sete alıştınız mı?
Çok alıştım hem de... Daha ilk günden 100'üncü günmüş gibi birbirimizi benimsedik. Setteyken, birbirimizde çok lezzet bulduk. Sıcak sohbetler, şakalaşmalar...

FATİH AL

'İlk defa otoriter bir karakteri oynuyorum'
Sizi dizide nasıl bir karakterde izleyeceğiz?
Kararlı ve dediğim dedik bir adamı canlandırıyorum. Çok kritik anlarda, zekice hamleleriyle başarıyı elde eden birisi 'Muzaffer'... İnsanların hayatlarını kolaylaştırırken zorlaştırabilen, zorlaştırmak isterken kolaylık sağlayabilen bir insan. Otoritesine zeval getirmemek için uğraşıyor.
Gerçek hayattaki yapınıza uyuyor mu bu durumlar?
Sanırım inatçılığı tarafından benzeşiyoruz. Oynadığım karakter kadar disiplinliyim diyemem. 'Muzaffer', daha çok başkalarının hayatlarına müdahale ediyor. İş ve hayata bakışı açısından disiplinimiz uyuyor ama geri kalan despotluğunun benimle ilgisi yok.
'Muzaffer'in sizin için farkı nedir?
Şimdiye kadar emreden değil, emir alan taraftaki rolleri oynadım. İlk defa emreden ve otoriter bir karakteri canlandırıyorum. Bu duruma uyum sağlamak zor oldu.
Kadrodaki genç isimlerle çalışmak nasıl?
Sette hiç uyum sorunu çekmedik. Farklı fikirlerle ortaya iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz.

MELİS TÜZÜNGÜÇ

'Ben de Zeynep gibi hırslıyım'
Fedakar abla 'Zeynep'i canlandırıyorsunuz. Karakterde kendinizden neler buldunuz?
'Zeynep', bir kızın tam olarak olmak isteyeceği bir karakter; güçlü, olgun bir kız. 'Zeynep' karakterini çok sevdim. Gerçek hayattaki karakterimle de benzerlikler var. Bu zamana kadar oynadığım tüm karakterlerde kendimden bir şeyler buldum. Ben de 'Zeynep' gibi hırslıyımdır, hemen pes etmem. Onun için, aşk benim için de çok önemli. O da ailesine çok bağlı, onlar için her şeyi yapıyor, ben de yaparım. Zamanla rolüme bir şeyler katarak, onu besleyeceğime inanıyorum.'
İleride oyunculuk alanında kendinizi nerede görüyorsunuz?
Kendime hedef koyacaksam, zirveye oynamalıyım. Hedefim her zaman en yukarısı oldu. İşimi layığıyla yapmalıyım. Türkan Şoray kurallarım yok, ukalalık yapmak istemem...

SERVET PANDUR

'Kötülük sonsuz bir şey'
Dizide kötü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Role bürünmekte zorlandınız mı?
Kendi sistemini ev içinde kurmuş, hayat mücadelesi veren bir kadını canlandırıyorum. Kimi zaman kurnaz, kimi zaman fazlasıyla çıkarcı... Gerçekten kötü mü, orasını tam olarak bilmiyorum. Sadece iyi ya da kötü yanıyla sivrilen karakterleri sevmiyorum. Canlandırdığım karakterin iyi yanları da yok değil.
Daha çok nasıl roller oynamak istersiniz?
İyilik, çok çeşitlilik gerektirmez ama kötülük sonsuz bir şey. '40 yıl düşünsem aklıma gelmez' dediğimiz şeyleri barındırıyor kötülük. Oyunculuk açısından, kötülük daha çok duygu çeşitliliğine dayanıyor. Zor ama etkili...
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Umudun ve aşkın öyküsü ‘Kanatsız Kuşlar’
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