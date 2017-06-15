Umudun ve aşkın öyküsü ‘Kanatsız Kuşlar’

Hayata tutunabilmek için mücadele eden dört kardeş ile fedakar bir annenin öyküsünü konu alan 'Kanatsız Kuşlar' dizisi, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.45'te atv'de ekrana gelecek. 'Kanatsız Kuşlar'; babalarını kaybeden dört kardeşin zorluklarla mücadelesini ekrana taşıyacak. 'Zeynep', 'Emre', 'Cemre' ve 'Aysun'un hayatlarındaki tek dayanakları anneleri 'Nefise'dir. 'Nefise', çocuklarına yetebilmek için çırpınmaktadır. Hayatın yükünü taşıyamadıkları zor günlerde, 'Nefise' ve ailesini sarsan bir olay yaşanır. Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un paylaştığı diziyi Kemal Uzun yönetiyor. Ata Türkoğlu'nun yapımcısı olduğu dizinin senaryosu ise Hakan Haksun imzalı.
BAŞROL OYUNCULARI ATV'NİN YENİ DİZİSİNİ ANLATTI
ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR
'Tam aşık olunacak adamım!'
Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?
Hayatına hiç aşk değmemiş, yurt
dışında yaşamış, ortama uyum sağlayamayan,
her şeye uzaktan bakan, işkolik
'Onur' karakterini canlandırıyorum.
İş konusunda obsesif ve disiplinli bir
karakter. Bu despotluk içinde, hayatına
aşk giriyor ve sonrasında çocuksu bir
adama dönüşüyor.
Genelde sizi 'aşk adamı' rollerinde izliyoruz. Bu bir tesadüf mü?
Tam aşık olunacak adamım! Şaka
bir yana, genelde dizilerde entrika ve
benzeri durumları aşk üzerine dayandırıyoruz.
Bu nedenle aşık adam görmek,
çok yadırganacak bir şey değil. Zaten
bu, biraz melodramaya yakın bir iş.
'Onur', takıntılı biri ama ben öyle değilim.
Onun kadar disiplinli de değilim.
Bir süredir ekrandan uzaktınız. Bu dizide rol almayı neden istediniz?
En son 'Rengarenk' dizisinde rol
aldım. Dokuz aydır bir projede yoktum.
Komedi filmi teklifi gelmişti ama komedi
yapmak istemediğimi fark ettim. Bu
dizi; epey geniş bir konuya sahip olduğu
için, senaryoyu okurken bile beni
yakaladı. İzledikten sonra neler olacak
tahmin edemiyorum! İyi bir televizyon
izleyicisiyim. Bu nedenle neyin seyirciyle
bağdaşıp bağdaşmayacağını tahmin
edebiliyorum.
Dizi süreleri oyuncular tarafından uzun bulunuyor ve o nedenle dizi tekliflerini de kabul etmiyorlar. Siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Oyuncuların değil de, kamera arkasında
çalışan emektarların daha çok
yorulduğuna inanıyorum. Ama bizim
dizimiz bu konuda çok şanslı. Yönetmenimiz
Kemal Uzun, çok rahat bir
çalışma ortamı sağlamış durumda.
Paydos saatlerimize kadar her şey
belli. Çalışma süresi uzayınca
ortaya çıkan iş de basitleşebiliyor.
Önemli olan; oyunculuğa
devam ederken, set
çalışanlarının arkasında
durabilmektir.
AHMET VARLI
'İzleyici doğallık görmek istiyor'
Dizide adaşınız 'Ahmet'i canlandırıyorsunuz. Ona benzeyen yönleriniz var mı?
'Ahmet'i, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'
filmindeki 'İlyas'a benzetiyorum.
Sevdiği kız için her şeyi
yapan, fedakar bir karakter. Ama
hayatın kanunudur; çok seversen
karşılığını bulamazsın. Her şeye
rağmen seven ve sevdiği kişinin
kalbine girmek için elinden geleni
yapan bir adam. Ben de hırslı
olduğumu düşünüyorum. Doğrular
uğruna elimden geleni yaparım.
Sizi bu role çeken ne oldu?
Yapımcımız Ata Türkoğlu çok
etkili oldu. O her zaman güzel işlere
imza atar. Gözüm kapalı evet
dedim. Karakteri okuduğumda ise
kendimi içinde buldum. Karşıma
gelen karakterlerin daha önce
oynadıklarımdan farklı olmasına
özen gösteriyorum.
Dizi yaz sezonunda başlıyor. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz?
Artık sezon dizisi kavramının
kaldığını düşünmüyorum. Buna
reytingler karar veriyor. Dizimize
inanıyorum ve güveniyorum.
Seyirci, her seferinde yeni bölümü
sabırsızlıkla bekleyecektir.
İzleyici, ekranla kendisi arasında
mesafe görünce o diziyi
benimsemiyor; mutlaka
doğallık
istiyor.
DENİZ BOLIŞIK
'Çok dinamik ve lezzetli bir setimiz var'
Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?
Dört çocuğu olan genç bir anneyi canlandırıyorum.
Eşinin vefatından sonra bütün sorumluluğu üzerine
almış bir karakter. Gittiği reklam çekimiyle tüm hayatı
değişiyor. 'Nefise'yi güçlü bir karakter olarak görüyorum.
Bende olmayan şeyleri 'Nefise'ye taşımaya çalışıyorum. Her
ortama uyan, naif, ince ve temiz kalpli biri.
'Nefise'nin size benzeyen yönleri var mı?
'Nefise' gibi benim de çok istediğim şeyler kendiliğinden
olur. Azimli oluşunu da kendime benzetiyorum. Ben de
çocuklarım için her şeyi yapardım. Hayattaki zorluklara
rağmen ne yapıp edip çocukları için uğraşıyor.
Sete alıştınız mı?
Çok alıştım hem de... Daha ilk günden 100'üncü
günmüş gibi birbirimizi benimsedik.
Setteyken, birbirimizde çok lezzet
bulduk. Sıcak sohbetler,
şakalaşmalar...
FATİH AL
'İlk defa otoriter bir karakteri oynuyorum'
Sizi dizide nasıl bir karakterde izleyeceğiz?
Kararlı ve dediğim dedik bir adamı canlandırıyorum. Çok kritik anlarda,
zekice hamleleriyle başarıyı elde eden birisi 'Muzaffer'... İnsanların
hayatlarını kolaylaştırırken zorlaştırabilen, zorlaştırmak isterken kolaylık
sağlayabilen bir insan. Otoritesine zeval getirmemek için uğraşıyor.
Gerçek hayattaki yapınıza uyuyor mu bu durumlar?
Sanırım inatçılığı tarafından benzeşiyoruz. Oynadığım karakter kadar
disiplinliyim diyemem. 'Muzaffer', daha çok başkalarının hayatlarına
müdahale ediyor. İş ve hayata bakışı açısından disiplinimiz uyuyor
ama geri kalan despotluğunun benimle ilgisi yok.
'Muzaffer'in sizin için farkı nedir?
Şimdiye kadar emreden değil, emir alan taraftaki rolleri
oynadım. İlk defa emreden ve otoriter bir karakteri
canlandırıyorum. Bu duruma uyum sağlamak zor oldu.
Kadrodaki genç isimlerle çalışmak nasıl?
Sette hiç uyum sorunu çekmedik. Farklı
fikirlerle ortaya iyi iş çıkarmaya
çalışıyoruz.
MELİS TÜZÜNGÜÇ
'Ben de Zeynep gibi hırslıyım'
Fedakar abla 'Zeynep'i canlandırıyorsunuz. Karakterde kendinizden neler buldunuz?
'Zeynep', bir kızın tam olarak
olmak isteyeceği bir karakter; güçlü, olgun
bir kız. 'Zeynep' karakterini çok sevdim.
Gerçek hayattaki karakterimle de benzerlikler
var. Bu zamana kadar oynadığım tüm
karakterlerde kendimden bir şeyler buldum.
Ben de 'Zeynep' gibi hırslıyımdır,
hemen pes etmem. Onun için, aşk benim
için de çok önemli. O da ailesine çok bağlı,
onlar için her şeyi yapıyor, ben de yaparım.
Zamanla rolüme bir şeyler katarak, onu besleyeceğime
inanıyorum.'
İleride oyunculuk alanında kendinizi nerede görüyorsunuz?
Kendime hedef koyacaksam, zirveye oynamalıyım.
Hedefim her zaman en yukarısı oldu. İşimi
layığıyla yapmalıyım. Türkan Şoray kurallarım
yok, ukalalık yapmak istemem...
SERVET PANDUR
'Kötülük sonsuz bir şey'
Dizide kötü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Role bürünmekte zorlandınız mı?
Kendi sistemini ev içinde kurmuş, hayat
mücadelesi veren bir kadını canlandırıyorum.
Kimi zaman kurnaz, kimi zaman fazlasıyla
çıkarcı... Gerçekten kötü mü, orasını tam olarak
bilmiyorum. Sadece iyi ya da kötü yanıyla sivrilen
karakterleri sevmiyorum. Canlandırdığım
karakterin iyi yanları da yok değil.
Daha çok nasıl roller oynamak istersiniz?
İyilik, çok çeşitlilik gerektirmez ama kötülük
sonsuz bir şey. '40 yıl düşünsem aklıma
gelmez' dediğimiz şeyleri barındırıyor kötülük.
Oyunculuk açısından, kötülük daha çok duygu
çeşitliliğine dayanıyor. Zor ama etkili...