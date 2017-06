Umudun ve aşkın öyküsü ‘Kanatsız Kuşlar’

Hayata tutunabilmek için mücadele eden dört kardeş ile fedakar bir annenin öyküsünü konu alan 'Kanatsız Kuşlar' dizisi, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.45'te atv'de ekrana gelecek. 'Kanatsız Kuşlar'; babalarını kaybeden dört kardeşin zorluklarla mücadelesini ekrana taşıyacak. 'Zeynep', 'Emre', 'Cemre' ve 'Aysun'un hayatlarındaki tek dayanakları anneleri 'Nefise'dir. 'Nefise', çocuklarına yetebilmek için çırpınmaktadır. Hayatın yükünü taşıyamadıkları zor günlerde, 'Nefise' ve ailesini sarsan bir olay yaşanır. Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un paylaştığı diziyi Kemal Uzun yönetiyor. Ata Türkoğlu'nun yapımcısı olduğu dizinin senaryosu ise Hakan Haksun imzalı.Hayatına hiç aşk değmemiş, yurtdışında yaşamış, ortama uyum sağlayamayan,her şeye uzaktan bakan, işkolik'Onur' karakterini canlandırıyorum.İş konusunda obsesif ve disiplinli birkarakter. Bu despotluk içinde, hayatınaaşk giriyor ve sonrasında çocuksu biradama dönüşüyor.Tam aşık olunacak adamım! Şakabir yana, genelde dizilerde entrika vebenzeri durumları aşk üzerine dayandırıyoruz.Bu nedenle aşık adam görmek,çok yadırganacak bir şey değil. Zatenbu, biraz melodramaya yakın bir iş.'Onur', takıntılı biri ama ben öyle değilim.Onun kadar disiplinli de değilim.En son 'Rengarenk' dizisinde rolaldım. Dokuz aydır bir projede yoktum.Komedi filmi teklifi gelmişti ama komediyapmak istemediğimi fark ettim. Budizi; epey geniş bir konuya sahip olduğuiçin, senaryoyu okurken bile beniyakaladı. İzledikten sonra neler olacaktahmin edemiyorum! İyi bir televizyonizleyicisiyim. Bu nedenle neyin seyirciylebağdaşıp bağdaşmayacağını tahminedebiliyorum.Oyuncuların değil de, kamera arkasındaçalışan emektarların daha çokyorulduğuna inanıyorum. Ama bizimdizimiz bu konuda çok şanslı. YönetmenimizKemal Uzun, çok rahat birçalışma ortamı sağlamış durumda.Paydos saatlerimize kadar her şeybelli. Çalışma süresi uzayıncaortaya çıkan iş de basitleşebiliyor.Önemli olan; oyunculuğadevam ederken, setçalışanlarının arkasındadurabilmektir.'Ahmet'i, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'filmindeki 'İlyas'a benzetiyorum.Sevdiği kız için her şeyiyapan, fedakar bir karakter. Amahayatın kanunudur; çok seversenkarşılığını bulamazsın. Her şeyerağmen seven ve sevdiği kişininkalbine girmek için elinden geleniyapan bir adam. Ben de hırslıolduğumu düşünüyorum. Doğrularuğruna elimden geleni yaparım.Yapımcımız Ata Türkoğlu çoketkili oldu. O her zaman güzel işlereimza atar. Gözüm kapalı evetdedim. Karakteri okuduğumda isekendimi içinde buldum. Karşımagelen karakterlerin daha önceoynadıklarımdan farklı olmasınaözen gösteriyorum.Artık sezon dizisi kavramınınkaldığını düşünmüyorum. Bunareytingler karar veriyor. Dizimizeinanıyorum ve güveniyorum.Seyirci, her seferinde yeni bölümüsabırsızlıkla bekleyecektir.İzleyici, ekranla kendisi arasındamesafe görünce o diziyibenimsemiyor; mutlakadoğallıkistiyor.Dört çocuğu olan genç bir anneyi canlandırıyorum.Eşinin vefatından sonra bütün sorumluluğu üzerinealmış bir karakter. Gittiği reklam çekimiyle tüm hayatıdeğişiyor. 'Nefise'yi güçlü bir karakter olarak görüyorum.Bende olmayan şeyleri 'Nefise'ye taşımaya çalışıyorum. Herortama uyan, naif, ince ve temiz kalpli biri.'Nefise' gibi benim de çok istediğim şeyler kendiliğindenolur. Azimli oluşunu da kendime benzetiyorum. Ben deçocuklarım için her şeyi yapardım. Hayattaki zorluklararağmen ne yapıp edip çocukları için uğraşıyor.Çok alıştım hem de... Daha ilk günden 100'üncügünmüş gibi birbirimizi benimsedik.Setteyken, birbirimizde çok lezzetbulduk. Sıcak sohbetler,şakalaşmalar...Kararlı ve dediğim dedik bir adamı canlandırıyorum. Çok kritik anlarda,zekice hamleleriyle başarıyı elde eden birisi 'Muzaffer'... İnsanlarınhayatlarını kolaylaştırırken zorlaştırabilen, zorlaştırmak isterken kolaylıksağlayabilen bir insan. Otoritesine zeval getirmemek için uğraşıyor.Sanırım inatçılığı tarafından benzeşiyoruz. Oynadığım karakter kadardisiplinliyim diyemem. 'Muzaffer', daha çok başkalarının hayatlarınamüdahale ediyor. İş ve hayata bakışı açısından disiplinimiz uyuyorama geri kalan despotluğunun benimle ilgisi yok.Şimdiye kadar emreden değil, emir alan taraftaki rollerioynadım. İlk defa emreden ve otoriter bir karaktericanlandırıyorum. Bu duruma uyum sağlamak zor oldu.Sette hiç uyum sorunu çekmedik. Farklıfikirlerle ortaya iyi iş çıkarmayaçalışıyoruz.'Zeynep', bir kızın tam olarakolmak isteyeceği bir karakter; güçlü, olgunbir kız. 'Zeynep' karakterini çok sevdim.Gerçek hayattaki karakterimle de benzerliklervar. Bu zamana kadar oynadığım tümkarakterlerde kendimden bir şeyler buldum.Ben de 'Zeynep' gibi hırslıyımdır,hemen pes etmem. Onun için, aşk benimiçin de çok önemli. O da ailesine çok bağlı,onlar için her şeyi yapıyor, ben de yaparım.Zamanla rolüme bir şeyler katarak, onu besleyeceğimeinanıyorum.'Kendime hedef koyacaksam, zirveye oynamalıyım.Hedefim her zaman en yukarısı oldu. İşimilayığıyla yapmalıyım. Türkan Şoray kurallarımyok, ukalalık yapmak istemem...Kendi sistemini ev içinde kurmuş, hayatmücadelesi veren bir kadını canlandırıyorum.Kimi zaman kurnaz, kimi zaman fazlasıylaçıkarcı... Gerçekten kötü mü, orasını tam olarakbilmiyorum. Sadece iyi ya da kötü yanıyla sivrilenkarakterleri sevmiyorum. Canlandırdığımkarakterin iyi yanları da yok değil.İyilik, çok çeşitlilik gerektirmez ama kötülüksonsuz bir şey. '40 yıl düşünsem aklımagelmez' dediğimiz şeyleri barındırıyor kötülük.Oyunculuk açısından, kötülük daha çok duyguçeşitliliğine dayanıyor. Zor ama etkili...