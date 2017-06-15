Yabancı gelin

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evlilik yolunda ilerliyor. Hakkı ve geçtiğimiz günlerde tektaş yüzük hediye ettiği Pappa, şu sıralar Bodrum'da birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.Büyük aşk yaşayan sevgililere tatillerinde, Burak Hakkı'nın Sema Şimşek'ten olan oğlu Rüzgar ile kardeşi Senem Hakkı da eşlik ediyor. Rüzgar ile müstakbel cici annesi Hara Pappa'nın çok iyi anlaştığı ve aralarından su sızmadığı söyleniyor.