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MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017
Yabancı gelin

Burak Hakkı ile Yunan sevgilisi Hara Pappa, evlilik yolunda ilerliyor. Bodrum’da tatil yapan ikiliye, Hakkı’nın oğlu Rüzgar da eşlik ediyor

TEKTAŞ ALDI
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile evlilik yolunda ilerliyor. Hakkı ve geçtiğimiz günlerde tektaş yüzük hediye ettiği Pappa, şu sıralar Bodrum'da birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

KARDEŞİ DE VAR
Büyük aşk yaşayan sevgililere tatillerinde, Burak Hakkı'nın Sema Şimşek'ten olan oğlu Rüzgar ile kardeşi Senem Hakkı da eşlik ediyor. Rüzgar ile müstakbel cici annesi Hara Pappa'nın çok iyi anlaştığı ve aralarından su sızmadığı söyleniyor.
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