‘15 Temmuz’da ilk tweet’i atan sanatçı olmaktan gurur duyuyorum’

'EĞER ŞARKICI OLMASAYDIM FUTBOLCU OLMAK İSTERDİM'
Sinan Akçıl
, buluşma yerimiz olan Les Ottomans Hotel'e daha önceden belirlediğimiz konsepte uygun olarak spor kıyafetleriyle tam vaktinde geldi. Üzerinde Real Madrid forması vardı. Akçıl; Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için geçtiğimiz günlerde Cardiff'e gitmişti. Oradan aldığı mor bileklik hâlâ kolundaydı. Spora ve özellikle futbola düşkün olan Akçıl, "Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim" dedi.
Her sabah yarım saat yürüyen şarkıcı, haftada üç gün de vücuda elektrik bağlanarak bütün kasları çalıştıran X Body yapıyormuş. "Küçüklüğümde profesyonel yüzücüydüm, aynı zamanda basketbol takımındaydım da. Spor her zaman hayatımdaydı" diyen Akçıl, müzikten sonra hayatında ikinci sırada sporun olduğunu söyledi.
Milliyetçi yanı olan Akçıl, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü ilk tweet'i kendisinin attığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bundan gurur duyuyorum. Bazı kişiler kafalarını devekuşu gibi gömüp beklerken ben orada belgeledim duruşumu. 'Gerçek askerlerseniz, gelip beni de tutuklayın; ben sizin Türk askeri olduğunuza inanmıyorum' diye yazdım. Ülkemi bu şekilde kaybetmek istemedim. O karanlık dönemde sinmiş bir sanatçı olacağıma, başım dik şekilde ülkesi adına gerekeni yapan biri olmak istedim. Bundan bir kahramanlık beklentim yoktu. O milli bir refleksti. Hiçbir şeyi hesaplayarak yapmadım, zamanında reaksiyon verdim. Herkesin vatan-millet sevdası o gün testten geçti."
ANNESİ DÖVMELERİNE KARŞI
Akçıl, altı yıldır telif birincisi olmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bunu zafer olarak değil, şükür olarak aldım. Hâlâ radyoda şarkım çaldığında şükrediyorum. İnsanların duygularına tercüman olmak beni çok mutlu ediyor. Listelerde sekizinci sırada yer alacak, sanatçının ağzına yakışmayan şarkıyı vereceğime, listelerde birinci sırada olabilecek herkesin söylediği bir şarkı için hiç para almayabilirim."
Akçıl'ın kolundaki dövmeler de dikkat çekici. Şarkıcının iki kolu da annesinin kızmasına rağmen dövmelerle kaplı. Kollarında 'Biri Bana Gelsin' şarkısının sözleri, savaşçı ruhunu yansıtan savaş uçağı, güvercin, fan kulübünün logosu ve anneannesini son gördüğü tarih var.
Sinan Akçıl, müzikten sonra hayatında ikinci sırada sporun yer aldığını söylüyor.
'SANATÇI ARKADAŞLARIMIN DUYGULARININ DA ELÇİSİYİM'
Kendi söylediği şarkıların yanı sıra diğer sanatçılara verdiği şarkılarla da adından söz ettiren Akçıl, bu konuda oldukça mütevazı: "Ben sanatçı arkadaşlarımı düşünerek onlara şarkı yazıyorum. Röportajlarını okuyorum, söylemlerine, aile hayatlarına bakıyorum. Ve ona göre 'Tamam' diyorum. Mesela Ebru Gündeş'i aradım, onun o ara çok üzüldüğünü hissettim ve 'Bu Devir Bitti' ve 'Ağlamayacağım' diye şarkı yaptım. O yüzden başkalarının duygularının da elçisiyim. Demet Akalın'ın 'Ders Olsun', Hande Yener'in 'Bodrum' şarkıları onlara çok uydu mesela."
'ŞARKILARIM GEÇİM KAYNAĞIM DEĞİL,MUTLULUK KAYNAĞIM'
Kimseye 'Ben sadece parama bakarım' mantığına göre şarkı vermediğini söyleyen Akçıl, "Benim için para önemli değil" dedikten sonra şöyle konuştu: "Şarkıların tabii ki bedeli var ama 10 şarkı veriyorsam üçünü hediye etmişimdir. Çünkü oradan gelecek parayı geçim kaynağım olarak görecek biri değilim. O, geçim kaynağımdan çok benim mutluluk kaynağım. Ama hiç tanınmamış bir şarkıcıya vereceksem ve o şarkı ona da bir şeyler katacaksa; onun bedeli ona göre oluyor. Yani 'Sinan'a rağmen bu şarkı olmamış' dedirtmem."
Yüksek bir enerjiye sahip olan Akçıl, "Dış dünyamda çok mutluyum. İnsanlar bana 'Bağımlılık yapıyorsun' derler. Çok keyif alırlar benimle sohbet etmekten. Ben mutsuzluğumu içimde yaşarım" diyor.
İlker GEZİCİ
'İNİŞLİ ÇIKIŞLI AŞK HAYATIM ŞARKILARIMA YANSIYOR'
Şu şıralar 'Yüzyılın Aşkı' adlı albümüyle konuşulan Sinan Akçıl ile bir araya geldik. Bizlere yeni albümünü imzalayıp hediye eden şarkıcı, esprileriyle de hepimizi güldürdü.
En güzel şarkılarını biten ilişkilerinden sonra yazdığını itiraf eden Akçıl, şunları söyledi: "Şu anda karşıya bakıyorum, o bile bende hüzün yaratabiliyor. İstersem bundan bile bir şeyler yazabilirim. Şarkılarımın yüzde 90'ını ilişkilerimden esinlenerek yazdım, yüzde 10'u ise gözlemlerim. İnişliçıkışlı bir aşk hayatım olduğu için bu da şarkılara yansıyor. Aşk hayatım iyiyse, şarkılarımda başarılı olamıyorum. Bir yerden fedakarlık edeceksin. Eğer yazdığım şarkımda başarılıysam, belli ki o acıyı yaşamışım. O şarkı dinlendiğinde ise ilişkim bitmiş oluyor."
Şarkılarını yazarken acıdan beslendiğini belirten Akçıl, "Mutluluktan beslenerek yazdığım iki şarkı var: 'Düm Tek Tek' ve 'Her Şey Güzel Olacak'. O zamanki kız arkadaşım 2009'da konsere çıkacaktı, saçına fön çekiliyordu. Onun yüzünde bir ışık gördüm ve 'Her Şey Güzel Olacak'ı yazdım" diye konuştu.
Akçıl'ın açıklamaları böyle olunca biz de "Bu bir ömür boyu mutsuzluk değil mi?" diye sorduk. Şarkıcı bu soruya "Yapacak bir şey yok. Nasıl kendi özgürlüğümü sattıysam, bu meslek uğruna kendi duygularımı da hapsetmiş durumdayım. Bu, meslekten öte benim için" diye yanıt verdi.
Düzenli bir aşk hayatı olunca ya da evlenince durumunun ne olacağını da merak ettik. Akçıl, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Düzenli hayata birkaç kez geçtim ama o hayat bana geçemedi. (Kahkahalar) Ben mutsuzluğumla mutlu olan bir adamım. Evlilikle ilgili çok şarkı yazdım. Ben şarkıları hazırladım ama kendim evliliğe hazır değilim. Evlilik korkutuyor beni ama çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Korkuyorum; evlenen müzisyenlerin enerjisinde düşüş oluyor. Eğer monotonlaşırsam, şarkılarım da monotonlaşır. Aslında mesleğim için fedakarlık yapıyorum. Evliliği ne kadar erteleyeceğim bilemiyorum ama."
'MAHALLENİN EN İYİ KASABI DA OLABİLİRDİM'
Çocukluğundan beri bulunduğu ortamlarda hep dikkat çeken biri olduğunu vurgulayan Sinan Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: "Mahallenin en iyi kasabı da olabilirdim, en hızlı çöp toplayan adamı da. Ne iş yaparsam yapayım; o toplulukta en çok tanınan, lider kişi olurdum."
Bunun üzerine Akçıl'a "Sizde şeytan tüyü mü var?" diye sorduk. Bize "Evet, şeytan tüyü olabilir. Aslında ben ona melek tüyü diyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.
'BENİM EN BÜYÜK YATIRIMIM ÇOCUKLAR'
Akçıl, şarkılarının bu kadar sevilmesinin nedenini çocuklara bağlıyor: "Bir nesil çok mutlu büyüyor. Şarkılarım çocuklardan genç kitlelere kadar ulaşıyor. Sonrasında da bana burun büken 30-45 yaş arasındaki kitleyi oynatıyor. Ama en büyük yatırımım çocuklar. Herkes 'Daha çok evim olsun' der, ben daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum. Bu benim en büyük dayanağım."
İBRAHİM BÜYÜKAK VE ALİŞAN'IN YENİLMEYE TAHAMMÜLÜ YOK!
Oyun konsolu grubu olan Sinan Akçıl, "Kanka olarak başlayıp küsenler çok oldu. Yenilgiye tahammülü olmayanlar var. İbrahim Büyükak ve Alişan bunların başında. Ben iddialıyım, arkadaşlarım ben havalı havalı konuşunca, sinir oluyorlar" dedi.
Ünlü besteci, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, "20'li yaşlarda şöhretin sarhoşluğunu yaşıyordum ama yaş 30'lara gelince kendimi kontrol etmeyi öğrendim" diyor.
Merve YURTYAPAN
'BANA ŞARKILAR YAZDIRAN SEVGİLİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM'
Sinan Akçıl tam bir müzisyen ve öyle de yaşıyor hayatını... Bestelerin dahi kişisi... Konu ilişkilere gelince "Ayrıldıktan sonra mutlu oluyor musunuz?" diye sorduk ona. Akçıl, cümlesine "Oh be oluyor insan" diye başlayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yaşantıma giren pek çok kadın hayatımı değiştirmeye çalıştı. Bu konuda hırs yaptılar ama ben buyum. O yüzden sıyrılmışımdır ilişkilerden. Birinin karakterini değiştirmek zordur."
Akçıl'ın bu açıklamasının üzerine "Sizin sanatçı olmanıza saygı duymuyorlar mı?" diye sorduk. Bu sorumuza da şöyle yanıt verdi: "Tabii ki benim müzik ve spor dolu hayatıma saygı duyuyorlar. Çok mutlu olduğum anlar olduğu gibi kendimle baş başa kalmak istediğim anlar da oluyor. Ben ilgiyi verebildiğim kadar veriyorum, veremediğim zamanlarda af diliyorum. Üç-dört tane ciddi ilişkim oldu. Bu ilişkilerimde sağ olsunlar hepsi üzerime titremiştir ama tabii ki hayal ettiğimiz gibi ayrılıklar olmuyor. Başlarda her şey güzel oluyor, sonlarda ise el sıkışarak ayrılmak nadir oluyor."
Geçmişteki ilişkileriyle ilgili pişmanlıklarının olup olmadığını merak ettik... Hiçbir pişmanlığının olmadığını dile getiren Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: "Bana yeniden şarkılar yazdıran kadın' diyor ya Mazhar Abi; bana çok şarkı yazdıran kadınlar oldu. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bazıları ile güzel ayrılamadık ama zaman geçince beni güzel hatırlayacaklarını biliyorum. Kadınlarda 'Ben değiştiririm hırsı' olmasa ilişki devam eder. Ben çok özgür bir ruha sahibim. Ruhumu anlayan olursa, ancak o zaman evlilik olur."
'PUZZLE GİBİ BİR ADAMIM'
İlişkilerinde çok sahiplenici olduğunu dile getiren Sinan Akçıl, kendisini şu sözlerle anlattı: "Zaman zaman duygusal, zaman zaman çocukçu ve zaman zaman da maço bir yanım vardır. Eski bir kız arkadaşım benim için 'Dışı Ricky Martin, içi Kadir İnanır' demişti; doğru. Türk örf ve adetlerine bağlıyımdır. Her şeyi bilmek isterim. Hayatımdaki kadını koruyup kollamak görevim. Aslında çok zor bir adam değilimdir. Puzzle gibiyim, parçalarımı bildikten sonra kolayım."
Kadınlardan ilgi görmenink endisine neler hissettirdiğini de öğrenmek istedik. Akçıl, "20'li yaşlarda bunun sarhoşluğunu yaşıyordum ama 30'lu yaşlardan sonra kendimi kontrol etmeyi öğrendim" diye konuştu.
Tam bir müzik adamı olan Akçıl, şöhret olmaktan mutsuz değil. Hatta yurt dışına çıktığı zamanlarda belli bir süre sonra şöhreti aradığını bile itiraf etti: "Kim 'Şöhretten sıkıldım' diyorsa, bence samimi değildir. Ben 7-8 yaşımda da kendimi sahnede görüyordum. O zamanlar insanlara şarkı söylemeyi hayal ediyordum, Allah da bana bu yolu verdi. Bundan şikayet etme hakkımın olmadığını düşünüyorum."
'EBRU'NUN FOTOĞRAF MEVZUSUNA BENİ ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR'
En çok konuşulan ilişkisi Ebru Şallı'yı da sorduk Sinan Akçıl'a. "Mesela sokakta görseniz selam verir misiniz ona?"dedik. Akçıl bu konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı: "Tabii ki selam veririm ama üzerinden o kadar zaman geçti ki... En sonki duygumuz neydi bilmiyorum. Bizim yaşadığımız ilişkinin içinde büyük bir sevgi vardı. O sevginin de artık kırıntılarına gelinmişti. Ama sokakta görsem başımı çeviririm dediğim hiçbir ilişkim yoktur. Hayatıma girmiş bütün kadınların ihtiyacı olduğunda bir telefonla yanlarında olurum. Ama karşı taraftan bir sinyal olmadığı zaman asla adım atmam. Ben başka bir ilişki yaşıyorum şu an. Ama dediğim gibi nefret söylemini aşkla iç içe görmüyorum. Asla kafamı çevirecek kadar kin gütme durumum olamaz; buna Ebru da dahildir."
Akçıl'a Ebru Şallı'nın geçtiğimiz aylarda medyaya düşen özel fotoğraflarıyla ilgili düşüncelerini de sorduk. Akçıl, bu konuda "Beni o konuların içine sokmaya çalıştılar ama ben hiç girmiyorum o konulara. En ufak bir şey söylemem bile yanlış olur. Gelmiş geçmiş bir ilişki. Elindeki telefon farklı, benim zamanımda o telefonu yoktu" dedi.
Sinan Akçıl, bir süredir şarkıcı Otilia ile birlikte.
'OTİLİA'YA BİSMİLLAH DEMEYİ ÖĞRETİYORUM'
Söz şu sıralar şarkıcı Otilia ile yaşadığı ilişkisine geldi. Akçıl, sevgilisi hakkında şunları söyledi: "Ben Türkçe, o Romence anlaşana kadar 20 saat geçiyor. Kendisi çok değerli biri. Dünyada sahip olduğu şöhreti umursamadan yaşayan tam bir aile kızı. Müslüman olma düşüncesi de beni çok etkiliyor. Benden etkilenerek Kuran okumaya başladı. Ona 'Bismillah' demeyi öğretiyorum. Otilia ile her şey kolay. Bu ilişkime de reklam dendi ama her ilişkimde yazılan şeyler bunlar..."
Özlem AVCI