Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri ayrıldı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 1,5 aydır eski baketçi Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyordu. Sevgililerin arasına kara kedi girdi. Birbirlerini Instagram'da takipten çıkardılar.



BİRBİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN SİLDİLER

Posta'da yer alan habere göre; Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kendisini bırakıp arkadaşları ile Yunanistan'a gitmesine çok sinirlendi. Kavga çıkarıp küstü. Morali bozulan Aslışah Alkoçlar sitemini sosyal medya hesabında paylaştığı "Bulursun ararsan hata, her ölçer biçersen cefa..." sözü ile dile getirdi.



