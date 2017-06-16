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ile ayrıldı

Giriş Tarihi: 16.6.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 11:46
Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri ayrıldı

Sosyetik işadamı Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra eski basketbolcu ile yeni bir aşka yelken açan 'ın ilişkisi kısa sürdü. Bir buçuk aydır aşk yaşayan çift geçtiğimiz günlerde çıktıkları Fethiye tatilinin ardından yollarını ayırdı.

Hülya Koçyiğit'in torunu 1,5 aydır eski baketçi ile aşk yaşıyordu. Sevgililerin arasına kara kedi girdi. Birbirlerini Instagram'da takipten çıkardılar.

BİRBİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN SİLDİLER

Posta'da yer alan habere göre; Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kendisini bırakıp arkadaşları ile Yunanistan'a gitmesine çok sinirlendi. Kavga çıkarıp küstü. Morali bozulan Aslışah Alkoçlar sitemini sosyal medya hesabında paylaştığı "Bulursun ararsan hata, her ölçer biçersen cefa..." sözü ile dile getirdi.

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Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri ayrıldı
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