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'ten ilginç açıklama: Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var

Giriş Tarihi: 16.6.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 12:02
İdo Tatlıses'ten ilginç açıklama: Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var

Ünlü türkücü 'in yıllar sonra kabullendiği kızı ile ilgili konuşan İdo Talıses ilginç açıklamalarda bulunarak "Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var" dedi.

Ablası 'ın yıllar sonra ortaya çıkması hakkında 'a konuşan , "İlk tanışmamızda hiç yabancılık olmadı. 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi. İyi ki de çıkmış karşımıza. Benim için her şeyden önemli olan annem ve babam. Kardeşlerimle alakalı bir sorunum yok. Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var. Bunu aramızda da şaka yollu söylüyoruz" dedi.

, "7 kardeş arasında miras tartışması çıkar mı?" sorusuna ise "Babama 'Bir kâğıda imza atayım, paranı istemediğime dair' dedim. Aramızda sorun olmasını istemiyorum" yanıtını verdi.

"BABANIN ÇAPKIN OLMASINA HAK VERİYORUM"

Hülya Avşar 1985'te aşk yaşadığı 'in oğluna babasıyla ilgili şaşırtan bir de açıklamada bulundu. "Baban gibi adam tanımıyorum. Çapkın olmasına hak veriyorum. Kadınlar peşindeydi. Hadi adamcağız birini, ikisini istemesin. Üçüncüyü de mi istemesin yani! Babanda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu çok fazlaydı. Çapkınlığı da işte bu yüzdendi."

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İdo Tatlıses'ten ilginç açıklama: Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var
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