Bu ne hız Aslışah!

SÜRPRİZ BİR İSİMLE

Aslışah Alkoçlar'ın, özel hayatında hızına yetişilmiyor! Esat Yontuç, Oğulcan Engin, Kaan Kalyon, Ergin Varlıbaş, Hakan Sabancı ve son olarak da Kerem Tunçeri ile birliktelik yaşayan Alkoçlar, bu kez de başka bir isimle ortaya çıktı.



DENİZ AKKAYA DA VAR

Alkoçlar, Hayyam Garipoğlu'nun, bir dönem adının birlikte anıldığı oğlu Kasım Garipoğlu ile birlikte Mikonos tatiline çıktı. İkili, tatili bitirip özel uçakla İstanbul'a döndü. Aynı ekipte Deniz Akkaya, Nazlı Kayı ve Gökmen Seynova da vardı.