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ekranlara geri dönüyor

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 11:02
Ediz Hun ekranlara geri dönüyor

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden ünlü aktör , ekranlara geri dönüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u beğendiğini dile getiren , eylül ayında bir dizi ile ekranlara tekrar gelebileceğini belirtti. Hun "Bu zamana kadar çok fazla dizi ve sinema teklifi geldi. Ancak ben sizlerin karşısına yaş almış olsam bile iyi bir karakteri temsil ederek çıkmak isterim. Sizlerin beni seyrettiğinizde acaba Ediz'in ekonomik durumu iyi değil mi de bu rolde oynuyor demenizi istemem. Tabii ki artık yaşımız gereği baba karakterlerini canlandıracağız ancak o karakter de güçlü bir şahsiyeti temsil etmeli" diyerek senaristlere gönderme yaptı.







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Ediz Hun ekranlara geri dönüyor
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