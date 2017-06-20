Ediz Hun ekranlara geri dönüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u beğendiğini dile getiren Ediz Hun
, eylül ayında bir dizi ile ekranlara tekrar gelebileceğini belirtti. Hun "Bu zamana kadar çok fazla dizi ve sinema teklifi geldi. Ancak ben sizlerin karşısına yaş almış olsam bile iyi bir karakteri temsil ederek çıkmak isterim. Sizlerin beni seyrettiğinizde acaba Ediz'in ekonomik durumu iyi değil mi de bu rolde oynuyor demenizi istemem. Tabii ki artık yaşımız gereği baba karakterlerini canlandıracağız ancak o karakter de güçlü bir şahsiyeti temsil etmeli"
diyerek senaristlere gönderme yaptı.