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'dan bir büyük başarı daha!

Giriş Tarihi: 20.6.2017 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 16:54
Müge Anlı'dan bir büyük başarı daha!

Hafta içi her gün kayıpları ekrana taşıyan, cinayetleri aydınlatan ile Tatlı sert programı Cuma günü sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Son haftasını kayıplara ayıran Müge Anlı, sezon içerisinde cinayet, dolandırıcılık ve aileleri kavuşturma gibi ele aldığı dosyaları çözüme kavuştururken yer veremediği kayıpları ekrana taşıyarak özel bir yayın hazırladı.

24 SAAT İÇERİSİNDE 5 KAYBI BİRDEN BULDU!

Programına gelen bütün kayıpları hafta başından itibaren ekrana taşıyan , 24 saat içinde 5 kayıp birden buldu. Öncelikle 2 yıldır ailesinin kayıp olarak aradığı 20 yaşındaki Habibe Sancak'ın kayınpederi tarafından para karşılığı başka bir adama verildiği ortaya çıktı. Sancak bugünkü canlı yayında iki yıl sonra ilk defa ailesini gördü, önce abisinin kendisini para karşılığında sattığını daha sonra eşinden boşandığını ve boşandığı eşinin babasının da kendisini şuan da evli, olduğu kişiye parayla sattığını söyledi.



Habibe'nin yaşadığı bu üzücü olay ekranda yansıtılırken, kayıplar da birbiri ardına bulunmaya devam etti ve Habibe'den sonra gözü yaşlı dört aile daha evlatlarına kavuşarak Müge Anlı 'ya ve ekibine teşekkür etti.

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Müge Anlı'dan bir büyük başarı daha!
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