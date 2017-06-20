Ünlü isimlerinin evlerinin bulunduğu Cennet Koyu cep yakıyor!

Takvim'de yer alan habere göre; Bodrum'un en sosyetik mekanlarından Mandarin Oriental, Cennet Koyu
'nun adını 'Kazık Koyu'na çıkarttı! Lüks villa fiyatlarının 5 milyon euro civarında olduğu site, bir dönem de aylık 14 bin TL'lik aidatıyla gündeme gelmişti. Cem Yılmaz
'dan Ünal Aysal
'a kadar birçok tanınmış simanın ev sahibi olduğu Mandarin Oriental'in içerisinde bulunan mekanların mönüleri de ortaya çıktı.
BİR KASE SÜTLAÇ: 52 TL!
Tüm yiyecek ve içecek fiyatlarının 'euro' olarak belirlendiği mönüdeki lahmacun, 10 euro yani yaklaşık 40 TL'lik fiyatıyla Türkbükü Maça Kızı'nın 45 TL'lik fiyatının gerisinde kaldı. Ancak mönüdeki diğer fiyatlar, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Bir dilim karpuzun 10 euro yani yaklaşık 40 TL olduğu mönüde, bir kase sütlaç ise 13 euro yani 52 TL! Markette 2 TL'ye satılan su ise 4 euro yani yaklaşık 16 TL...
AYLIK KİRASI 35 BİN EURO
Satılık villa fiyatlarının 5 milyon euro'ya kadar çıktığı Mandarin Oriental'de aylık kira fiyatları da dudak uçuklatacak cinsten... 220 metrekarelik 3 oda ve 1 salon dairenin Haziran ayı kirası 30 bin euro, Temmuz ve Ağustos'taki aylık kirası ise 35 bin euro. Yani sadece Mandarin Oriental'de sadece 1 aylığına daire kiralamak için 140 bin TL ödeyeceksiniz!
2 TL 'LİK SU 16 TL
Toyga Aşı Çorba: 10 Euro (40 TL)
Roka Salatası: 15 Euro (60 TL)
Tulum Peyniri Salatası: 15 Euro (60 TL)
Bodrum Peynirli Sandviç: 20 Euro (80 TL)
Urfa Kebap: 26 Euro (104 TL)
Adana Kebap: 26 Euro (104 TL)
Kuşbaşılı Pide: 18 Euro (72 TL)
Lahmacun: 10 Euro (40 TL)
Patates Püresi: 8 Euro (32 TL)
Angus Dana Burger: 25 Euro (100 TL)
Hot Dog: 20 Euro (80 TL)
Bolonez Soslu Makarna 18 Euro (72 TL)
Dilimlenmiş Karpuz Tabağı: 10 Euro (40 TL)
Sütlaç: 13 Euro (52 TL)
Sırma Su 330 ml.: 4 Euro (16 TL)
Evian 330 ml.: 6 Euro (24 TL)
Gavurdağı Salatası: 16 Euro (64 TL)
Atom Mezesi: 10 Euro (40 TL)
Kalamar tava: 22 Euro (88 TL)
Izgara Çipura Balığı: 35 Euro (140 TL)
Izgara Bonfile: 46 Euro (184 TL)
Kemikli Tavuk Göğsü Izgara: 32 Euro (128 TL)
Fincan Çay: 6 Euro (24 TL)
Limonata: 9 Euro (36 TL)
Patates Kızartması: 8 Euro (32 TL)
Işıl ile Rüştü Reçber de neredeyse tüm yazı buradaki evlerinde geçiriyor
Ünal ile Fani Aysal çifti de burada milyonluk villaya sahip isimlerden
Mandarin Oriental'in en ünlü ev sahiplerinden biri de Cem Yılmaz