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taşıyıcı anne arıyor

Giriş Tarihi: 22.6.2017 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 11:30
Kim Kardashian taşıyıcı anne arıyor

ABD'li televizyon yıldızı 'ın üçüncü çocuk için taşıyıcı anne aradığı öne sürüldü. 36 yaşındaki Kardashian'ın yeniden hamile kalması, hastalığından ötürü hayati risk taşıyor.

ABD'li rap şarkıcısı ile evli olan jet sosyete TV yıldızı üçüncü çocuğu istiyor. Ünlü yıldız, ikinci hamileliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle doktorların yeniden hamile kalmasının tehlikeli olduğunu söylemesinin ardından yeni bir yol buldu. Ünlü yıldızın çocukları North ve Saint'e bir kardeş vermek istediği bu nedenle taşıyıcı bir anne aradığı öğrenildi.



KARDASHİAN KURALLARI

TMZ'nin haberine göre güzel yıldız, taşıyıcı anne bulmak için bir ajansa 68 bin 850 dolar ödedi. Taşıyıcı annenin uyması gereken katı kurallar da var. Hamilelik boyunca sigara ve içki içmesi, saunaya girmesi ayrıca çiğ yiyecekler tüketmesi yasak.



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Kim Kardashian taşıyıcı anne arıyor
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