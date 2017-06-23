Ceceli ve İmer aynı karede

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ceceli ve Selin İmer aşkının ilk fotoğrafı, önceki gün gittikleri bir restoranda müşteriler tarafından çekildi. İftar için Anadolu yakasında Aida Hotel'in restoranına giden Ceceli ve İmer'in yanında bir kadın arkadaşları da vardı. Gayet keyifsiz oldukları görülen sevgililer, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz sohbet ediyordu. Mustafa Ceceli, cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı. Ceceli-İmer ikilisi, Beykoz'da yaşayacakları yeni evlerini tadilata soktu ve işlemlerin bitmesini bekliyor.