‘Recep İvedik’ hayranlarına bayram kahkahası

Gişe rekortmeni Şahan Gökbakar'ın 7 milyon 387 bin 117 seyirci rakamıyla Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi olma özelliğini taşıyan son filmi 'Recep İvedik 5', bugün yeniden vizyona giriyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği film; yaklaşık 100 salonda tekrar izleyici karşısına çıkacak. Hem vizyondayken izleme fırsatı yakalayamayanlar için, hem de sinemaseverlere eğlenceli bir bayram sürprizi olarak beyazperdede yerini alacak filmin bilet fiyatları da hediye tadında olacak.



İŞLER KARIŞIYOR

Filmde; 'Recep'in, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürmesi konu ediliyor. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan 'Recep' yine olayları kendi yöntemleriyle çözüyor.