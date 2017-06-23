‘Tarkan gazı geçsin bakalım’

Serkan Kaya, yeni albümünü, önceki akşam Etiler Gürkan Şef'te Orhan Gencebay- Sevim Emre ve Sinan Akçıl- Otilla çiftine dinletti. Sinan Akçıl çıkışta gazetecilerin "Tarkan'ın yeni albümünün 300 bin satış rakamını geçmesi hakkındaki ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Raporları getir görelim. İnşallah satmıştır, aynı şirketteyiz. Şu anda herkeste Tarkan gazı var o gaz geçsin normale döner." Ayrıca Otilla'yı babasıyla tanıştırdığını söyleyen Akçıl'ın, sevgilisinin parmağındaki tektaş dikkat çekti.



'GURURUMUZ'

Orhan Gencebay ise Serkan Kaya hakkında, "Serkan bizim gururumuz, daha güzel işler yapacak" diyerek mekandan ayrıldı.

Bugün neler oldu? (23.06.2017)