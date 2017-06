Evliliğim sırasında kendimi unutmuşum, yaşadıklarımla şu anki Demet oldum

Biri Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener , diğeri birçok ünlü ismnin kıyafetlerini tasarlayan modacı Raşit Bağzıbağlı ... İkilinin yolları, 2012 yılında jüri üyesi oldukları güzellik yarışmasında kesişmiş. Beş yıldır da birbirlerinden hiç kopmamışlar. Şener, özel kıyafetlerini hep Raşit Bağzıbağlı'ya diktirmiş, iş arkadaşlıkları zamanla dostluğa dönüşmüş.GÜNAYDIN'ın Ramazan buluşmaları için bir araya gelen ikili, birbirleri için sorular hazırlayıp röportaja çok iyi hazırlanmış. Demet Şener, "Tam bir gazeteci gibi çalıştık, birbirimizi sorularımızla sıkıştıracağız" diyor. İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Şener, yaşadıklarıyla ilgili samimi açıklamalar da yaptı. İşte, Şener ile Bağzıbağlı'nın sık sık kahkahalarla kesilen keyifli sohbeti...Seninle 2012 yılında Miss Turkey jüri üyesiydik, orada tanıştık. Nasıl hayrandım sana, hâlâ da öyleyim. Bu kadar samimi bir insan olduğunu düşünmezdim. Mesafeli duruyordun.Orada sana ne kadar sıcakkanlı olduğunu söyledim.Çok küçük yaşta bu işe başlayınca etrafında koruma kalkanı oluyor. Ailen yanında oluyor ama çoğu şeyle tek başına savaşıyorsun. Karşılaştığmız insanların elektriği çok önemli. Bana pozitif yaklaşana ben de öyle yaklaşıyorum. Hemen herkesle samimi olamıyorum. Seninle çok samimiyiz ama zannetme ki herkesle öyleyim.Türkiye'de insanlar bunun dozunu ayarlayamıyor bence.Herkes bir anda canım, aşkım birtanem oluyor. Ama gerçekler öyle olmuyor.Üstündeki aksesuvarlara...Benim aksesuvarlarıma bakarsan, beni çıplak göndermen gerekir!Çok fazla takıp takıştırıyorsa, sade bir kadın diyorum. Bir ayağa kaldırıp üstlerine bakıyorum. Örnek kıyafetler giydiriyorum.Biz vücut doktoruyuz; silüet çok önemli.Yapmıyorum, yine "Bu size olmaz" diyorum. Mesela seninle çok rahat çalışıyorum. Sade, yalın sevdiğim kadın ortaya çıkıyor.Çok güzel tarif ettin.İrem ve Ömer evlense, ben sana işlemeli çok güzel bir tuvalet yaparım.Şıkır şıkır giyinirim tabii... (Gülüyor)Benim düğünüm olsa asla sana sade bir şey giydirmem. Mutlaka işlemeli giyersin.Şahidin olurum artık.İnşallah... Allah söyletti.İnsanın kendini tanıması derler.Bir kıyafete baktığınızda nereden ilham alındığını veya hangi döneme ait olduğunu anlıyorsanız, moda odur bence. Bir dönemi tanımlar.Biz modayla sadece kendimizi tanıtmıyoruz; sosyal hayatımızla da kendimizi ifade ediyoruz. Moda, çok kapsamlı bir şey. Belirli döneme damgasını vuran şeyler moda diye düşünüyorum.12 yaşındayken modacı olacağımı biliyordum.Ben de 13 yaşında model olacağımı biliyordum.Versace hayranıydım ve 'O olmak istiyorum' demiştim.Sen ondan etkilenmiyorsun aslında; onun tasarımlarını sende görmüyorum.Onun özgürlüğünü, modellerle diyaloğunu, yaşadığı hayatı seviyorum.Kadını kadın gibi hissettirmesi, Versace'nin en önemli özelliği.Ben de onu seviyorum. Türkiye'nin en önemli modelleriyle çalışıyorum. Sen her zaman yanımdasın. Versace, ön plana çıkan şeylerle gündemdedir. Pazarlama olarak markalarını ön plana çıkarmaları hoşuma gidiyor.Modacı değil; yaşayışıyla, modellerle olan diyaloğuyla bir star gibiydi.Ben işin diğer kısmından da keyif alıyorum.Şu anda kariyerimde iyi bir noktadayım. 31 yaşındayım, yurt dışıyla ilgili projelerim var. İnsanlardan sevgi görüyorum. Bundan sonrası büyük bir sorumluluk.Başarıyı yükseltmek de önemli.Diğer taraftan keyif adamıyım; geziyorum da...Öyle miyim?Benimle iyisin, başkalarına ne yapıyorsun bilmem. (Gülüyor) Şaka bir yana, bence insan ilişkileri bu konuda çok önemli. Çok naziksin. Muhteşem bir annebaban var. Nasıl yetiştiğin çok belli oluyor.Senin de çocukların pırlanta gibi. Benim annem hep çalıştı. Küçükken "Çok zengin olacğım, ailemi çalıştırmayacağım" diyordum ama öyle olmuyor. Babam hâlâ çalışıyor. Bu noktalara kendi tırnaklarıyla geldiler. Ben de onları örnek alıyorum.20 yaşından beri çalışıyorum. Üniversite 1'den terkim. Doğru bir örnek olmayabilir. Herkes eğitimini alsın ama ben kendi yolumu çizdim. Çalışmayı seçtim. 21 yaşında ilk defilemi yaptım. Babamın bu mesleğin duayenlerinden olması; benim için hem avantaj, hem de dezavantaj oldu.İnsanlar 'Babasının parasıyla yaptı. Onların zaten kumaşları var' dediler. O kadar çok insan var ki moda evi açıp götüremeyen...Sadece beni sevdiği için kıyafet yaptıran bir sürü insan biliyorum. Peki sen hiç 'Ben Demet Şener olacağım' demiş miydin?'Ben Demet Şener olacağım' demiyordum ama yapacağım şeyi çok başarılı bir şekilde yapacağımı biliyordum. Beni o karardan kimse vazgeçiremezdi. 17 yaşında güzellik yarışmasına girdim. Annem "Okulun bitsin öyle girersin" dedi ama beni kimse durduramadı. Bursa'dan İstanbul'a iki abimin yanına geldim. Ailem bu konuda beni çok destekledi. Bana doğru yolu gösterdiler. Öyle olunca da daha büyük bir rahatlıkla işine konsantre oluyorsun.Yıllardır gelinlik yapıyorum ama ilk defa bir koleksiyon yaptım. Şu sıralar Fahriye Evcen'in gelinliğini hazırlıyorum.Gördüm yukarıda; çok güzel oluyor. Fahriyeciğim, gelinliğini çok beğendim.O da çok mutlu, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra da devam edeceğim gelinlik yapmaya. Peki Demet, sen benim gelinliğimi giyer misin?Bir an önce boşanayım da, kısmet... Bu konularda büyük konuşmam.Bir daha evlenirsen gelinliğini ben yapacağım.Tamam ama bir daha öyle bir hayalim yok. Henüz çok yeni. Hayat ne getirir bilemiyoruz. Hiçbir zaman boşanmayı da düşünmemiştim.Bu hallere geleceğimizi hiç tahmin etmezdim. İnsanın başına hayal etmediği şeyler gelebiliyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olacağız. Kesin ve büyük konuşmamam gerekiyor.Her zaman çok güçlü bir kadın oldun. Maşallah yaşadıklarından en az zararla çıkmayı başarıyorsun.Güçlüyüm; içimde çok kırıldım ama çabuk toparlıyorum. Kırılmamak mümkün değil. Kendimi toparlamaya çalışıyorum sadece. İnsani değerlerim çok kuvvetlidir. Güçlü olmayı seçiyorum. Yaşadıklarıma sürekli üzülmek ve negatif yaklaşmak yerine, bunu pozitife çevirip kabullendim. 'Bundan sonra ne yapabilirim?' diyerek hayatıma devam ediyorum. Dışarıda da sarılıp öpüyorlar beni, ilgi gösteriyorlar, bana güç veriyorlar. Dostlarım, sevenlerim güç veriyor. Bu arada senden çok güzel baba olur.Yeğenim oldu, amca oldum.Çocukları çok seviyorum ama benim için biraz daha zaman var. 35'imden sonra diye düşünüyorum.