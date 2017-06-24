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Özge Ulusoy'dan Sabancı itirafı

Giriş Tarihi: 24.6.2017 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 13:32
Özge Ulusoy'dan Sabancı itirafı

Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisi sona eren Özge Ulusoy sessizliğini bozdu

Özge UlusoY, Hacı Sabancı ile biten ilişkisi hakkında, "Bitti, çünkü tükendi. Bu hikayede benden bir külkedisi yarattılar. Sınıf farklarına inanmıyorum. Herkesin insan olduğunu ve saf sevgiyle hareket ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BEN ÇOK YORULDUM

Ünlü model, Bizim ilişkimiz 6 yıl sürdü. Sevgi olmadan mümkün mü bu? Normal bir sevgili ilişkisi yaşadık, doğum günlerimizde normal hediyeler aldık. Oysa her şey abartıldı. Gecesi 7500 euro'luk odalarda kaldığımız yazıldı. Ekstrem bir şey yaşıyormuşuz gibi gösterildi, ilişkim yanlış yere çekildi ve ben çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AĞLADIM"

Ulusoy, "Ayrılık ortak kararımızdı. Tabii ki çok üzgündüm, çok ağladım. Çok sevdiğim bir insandan ayrıldım, ama doğru olan buydu. Bildiğim kadarıyla hiç aldatılmadım" dedi.

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Özge Ulusoy'dan Sabancı itirafı
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