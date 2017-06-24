Volkan'ı 4 kişi zor tuttu

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattıktan sonra ailesiyle önce Bodrum, sonra Marmaris'e giden kaleci, burada yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen bir sürücünün "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırması üzerine oldukça sinirlendi.

YOLDAN ÇEKİLSENE LAN! DEYİNCE...

Hürriyet'in haberine göre Demirel; eşi ve çocuğuyla birlikte yürürken arkasından gelen arabayı fark etmemesi üzerine sürücü kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırdı. 35 yaşındaki kaleci bu tepkiye oldukça sinirlenerek sürücünün üzerine yürüdü.

4 KİŞİ ZOR TUTTU

İddialara göre Demirel'i 4 kişi güçlükle durdurdu.

ÖZÜR DİLEDİ

Araç sahibinin "Abi seni tanımadım. Özür dilerim" demesi üzerine olay tatlıya bağlandı.