Asena Atalay'dan şok hareket

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin
'le velayet davası devam eden Asena Atalay
'dan tehlikeli hareketler… Caner Erkin'in 'Annelik görevini yerine getirmiyor' dediği Asena Atalay, 14 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu jet-ski'ye 7 yaşındaki oğlu Çınar'la binince tatilcilerden tepki aldı.
14 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BİNMESİ YASAK
Akşam'da yer alan habere göre; Okulların tatile girmesiyle oğluyla tatile çıkarak deniz ve güneşin tadını çıkaran Atalay, jet-ski'ye 7 yaşındaki oğlu Çınar'ı da bindirdi. Bütün sorumluluğu üzerine aldığı yönünde imza atan Atalay, oğluna da can yeleği giydirdi. Atalay, oğluyla birlikte birlikte jest-ski keyfi yaparken plajdakilerin yürekleri ağzına geldi. Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'in ise olaya ne tepki vereceği merak konusu oldu.