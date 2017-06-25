Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan şok hareket

Giriş Tarihi: 25.6.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 15:09
Asena Atalay'dan şok hareket

Beşiktaş'lı yıldız futbolcu ile 2016 yılının Ocak ayında 6 yıllık evliliğini bitiren , 14 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu jet-skiye 7 yaşındaki oğlu Çınar Erkin’le bindi.

Beşiktaşlı futbolcu 'le velayet davası devam eden 'dan tehlikeli hareketler… Caner Erkin'in 'Annelik görevini yerine getirmiyor' dediği Asena Atalay, 14 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu jet-ski'ye 7 yaşındaki oğlu Çınar'la binince tatilcilerden tepki aldı.



14 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BİNMESİ YASAK

Akşam'da yer alan habere göre; Okulların tatile girmesiyle oğluyla tatile çıkarak deniz ve güneşin tadını çıkaran Atalay, jet-ski'ye 7 yaşındaki oğlu Çınar'ı da bindirdi. Bütün sorumluluğu üzerine aldığı yönünde imza atan Atalay, oğluna da can yeleği giydirdi. Atalay, oğluyla birlikte birlikte jest-ski keyfi yaparken plajdakilerin yürekleri ağzına geldi. Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'in ise olaya ne tepki vereceği merak konusu oldu.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asena Atalay'dan şok hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz