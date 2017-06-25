Çeşme’deki plajı için Afrika’dan çadır getirtti

'Hepsi Hit Vol. 2' adlı albümüyle adından söz ettiren Hande Yener, hayranları için bir sürpriz hazırladı. Yener, Çeşme'deki Fun Beach'in içinde bulunan Neo by Hande Yener isimli yeni mekanını bugün açıyor.

Ünlü şarkıcı, mekanın açılışı nedeniyle bu akşam büyük bir konser verecek. Mekanın dekorasyonuyla yakından ilgilenen Yener, Cape Town'dan özel akustik çadır getirtti. Egzotik dekorasyonuyla dikkat çeken plaj, happy hour partileriyle bayramın ilk gününden itibaren konuklarını ağırlayacak. "Çeşme'de bir plaj açacağım" diyerek iki yıl önce hayranlarına söz veren ünlü yıldız, yeni mekanıyla bu sözünü tutmuş oldu.

Bugün neler oldu? (25.06.2017)