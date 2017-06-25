Esin Moralıoğlu'nun milyonluk tatili

Hayat, işadamı İshak Cerit
'le birlikte olan Esin Moralıoğlu
'na güzel… Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlarla dikkat çeken Moralıoğlu, geçtiğimiz ay 1 milyon liralık baget model tektaş yüzüğünü paylaşıp havasını atmıştı.
Eski manken, önceki gün çıktığı Yunanistan tatilinde de şovuna devam etti! Moralıoğlu, aşkının özel jetiyle İstanbul'dan Komşu'nun gözde tatil adası Mikonos'a uçtu. Moralıoğlu, yolculuk esnasında 13 bin 200 dolarlık (yaklaşık 50 bin TL) Hermes marka Birkin çantasıyla, 'Cle de Cartier' serisinden 18 ayar altından pırlanta taşlarla süslü 60 bin dolarlık (210 bin TL) saatini fotoğraflamayı ihmal etmedi. Eski manken, lüks şovunu toplam değeri 50 bin dolar olan (yaklaşık 200 bin TL) pırlanta yüzükleriyle de zirveye taşıdı.
NAMMOS'DA PARA SAÇTI
Geçtiğimiz yıllarda 35 metrelik lüks teknesi Mikonos'ta batan İshak Cerit, 250 bin euro'ya (1 milyon TL) aldığı yeni catamaran teknesinde şu sıralar aşkı Esin Moralıoğlu ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Zengin Türkler'in tatil adresi olan Nammos'da keyifli anlar yaşayan Esin Moralıoğlu ile İshak Cerit, akşam da dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarını sergilediği partilere katıldı. İkili, lahmacun ile ayranın 70 TL'ye satıldığı Türkbükü'ndeki Maça Kızı'na fiyatlarıyla fark atan Nammos'da adeta para saçtı. Milyonluk tatilleriyle herkesi kıskandıran ünlü çiftin önümüzdeki günlerde ise Cannes ve St. Tropez'iyi kapsayan ikinci bir mavi tura çıkması bekleniyor.
Kaynak: Takvim