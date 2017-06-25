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masraftan kaçtı

Giriş Tarihi: 25.6.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 14:54
Hadise masraftan kaçtı

Şampiyon’ isimli şarkısına klip çeken , masraftan kaçtı. Şarkıcı yeni klibi için ailesiyle çalışarak maliyetleri düşürdü.

Popçu , soyadının hakkını verdi. Yeni albümünün ilk klibini önceki gün 'Şampiyon'adlı şarkısına çeken şarkıcı, yönetmen koltuğuna ablası Hülya Açıkgöz'ü oturttu. Hadise, albümle aynı adı taşıyan şarkının klibinde tasarımcı kardeşi 'ün kıyafetlerini giydi.



KLİBİNİ UCUZA GETİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Popçu, aile şirketiyle yaptığı işlerle uyanıklığını gösterdi. "Her yaptığım işte şampiyonum. Allah'ın beni hayatımda şampiyon olayım diye yarattığına inanıyorum" diyen Hadise, klibini de ucuza getirmiş oldu.
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Hadise masraftan kaçtı
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