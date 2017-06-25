Hadise masraftan kaçtı

Popçu Hadise
, soyadının hakkını verdi. Yeni albümünün ilk klibini önceki gün 'Şampiyon'adlı şarkısına çeken şarkıcı, yönetmen koltuğuna ablası Hülya Açıkgöz'ü oturttu. Hadise, albümle aynı adı taşıyan şarkının klibinde tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz
'ün kıyafetlerini giydi.
KLİBİNİ UCUZA GETİRDİ
Takvim'de yer alan habere göre; Popçu, aile şirketiyle yaptığı işlerle uyanıklığını gösterdi. "Her yaptığım işte şampiyonum. Allah'ın beni hayatımda şampiyon olayım diye yarattığına inanıyorum"
diyen Hadise, klibini de ucuza getirmiş oldu.