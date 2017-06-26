Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da ler sinek avladı

Giriş Tarihi: 26.6.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 13:54
Bodrum'da beachler sinek avladı

’daki lüks ler, ve ı 77 liraya sattı. Bayramda da kazık geleneğinden geri adım atmadı. Uyanan tatilciler, halk larına aktı. Fiyatları şişiren beachler de boş kaldı.

Adına şarkılar yazılan tatil cenneti Muğla , bayram tatiliyle birlikte rekor kırdı. Tatilcilerin akın ettiği Bodrum'da oluşan uzun araç kuyrukları dikkatlerden kaçmadı. Herkes "Türkiye Bodrum'a taşındı" esprileri yaptı. İlçenin 170 binlik nüfusu, yerli turistlerle birlikte 4 milyona yaklaştı. Turist yoğunluğu nedeniyle otellerde ve pansiyonlarda yer kalmadı.

LAHMACUN + AYRAN = 77 LİRA

Sosyetenin uğrak yerleri olan lüks ler ise kazık fiyat geleneğinden geri adım atmadı. Herkes, ve ın 77 liraya satıldığı lüks beachlerdeki cep yakan fiyatlardan yakındı. Bu nedenle sosyetenin gözde tatil merkezlerinden Göltürkbükü sahilindeki lüks beachler, neredeyse boş kaldı.



HALK PLAJLARINI TERCİH ETTİLER

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Kazık işletmelerin önünden bile geçmeyen vatandaşlar, tercihlerini halk larından yana kullandı. Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki Camelbeach Halk Plajı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Turgutreis Günbatımı plajlarında adeta adım atacak yer kalmadı. Halk plajları tıklım tıklım dolarken, her yıl "kazık" fiyatlarıyla anılan beachler sinek avladı. Gümbet plajında market işleten Alper Kocaman, "Nisan ve mayıs ayında işlerimiz gerçekten kötüydü. Ancak bayramla birlikte hareketlenme başladı. Özellikle yerli turistlerden çok memnunuz. Umarım bayramdan sonra da bu hareketlilik devam eder" ifadelerini kullandı.

PLAJLAR DOLDU

Bayramı Bodrum'da geçiren tatilciler, halk plajlarını doldurdu. Aşırı pahalılıktan ödün vermeyen "beach cluplar" ise boştu.

'KAZIKÇILAR' SİNEK AVLADI

Bodrum'da sosyetenin uğrak yeri lüks beachler, fiyatları şişirdi. Bu nedenle tatilciler bu işletmelere ilgi göstermedi..
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da beachler sinek avladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz