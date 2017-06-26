Bodrum'da beachler sinek avladı

Adına şarkılar yazılan tatil cenneti Muğla Bodrum
, bayram tatiliyle birlikte rekor kırdı. Tatilcilerin akın ettiği Bodrum'da oluşan uzun araç kuyrukları dikkatlerden kaçmadı. Herkes "Türkiye Bodrum'a taşındı" esprileri yaptı. İlçenin 170 binlik nüfusu, yerli turistlerle birlikte 4 milyona yaklaştı. Turist yoğunluğu nedeniyle otellerde ve pansiyonlarda yer kalmadı.
LAHMACUN + AYRAN = 77 LİRA
Sosyetenin uğrak yerleri olan lüks beach
ler ise kazık fiyat geleneğinden geri adım atmadı. Herkes, lahmacun
ve ayran
ın 77 liraya satıldığı lüks beachlerdeki cep yakan fiyatlardan yakındı. Bu nedenle sosyetenin gözde tatil merkezlerinden Göltürkbükü sahilindeki lüks beachler, neredeyse boş kaldı.
HALK PLAJLARINI TERCİH ETTİLER
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Kazık işletmelerin önünden bile geçmeyen vatandaşlar, tercihlerini halk plaj
larından yana kullandı. Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki Camelbeach Halk Plajı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Turgutreis Günbatımı plajlarında adeta adım atacak yer kalmadı. Halk plajları tıklım tıklım dolarken, her yıl "kazık" fiyatlarıyla anılan beachler sinek avladı. Gümbet plajında market işleten Alper Kocaman, "Nisan ve mayıs ayında işlerimiz gerçekten kötüydü. Ancak bayramla birlikte hareketlenme başladı. Özellikle yerli turistlerden çok memnunuz. Umarım bayramdan sonra da bu hareketlilik devam eder" ifadelerini kullandı.
PLAJLAR DOLDU
Bayramı Bodrum'da geçiren tatilciler, halk plajlarını doldurdu. Aşırı pahalılıktan ödün vermeyen "beach cluplar" ise boştu.
'KAZIKÇILAR' SİNEK AVLADI
Bodrum'da sosyetenin uğrak yeri lüks beachler, fiyatları şişirdi. Bu nedenle tatilciler bu işletmelere ilgi göstermedi..