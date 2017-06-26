‘Çocuk istiyoruz’

Megastar Tarkan, önceki gün Bakü'de düzenlenen 2017 F1 Grand Prix'in açılışı için konser verdi. Bakü dönüşü havalimanında eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte görüntülenen Megastar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarkan, "Yeni albümüm hakkında gelen tepkilere çok sevindim" diye konuştu. Megastar, bayramda tatil yapmayacağını, Harbiye konserleri için çalışacağını söyledi. Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğuna dair çıkan haberlere de şöyle açıklık getirdi: "Yok, hamile değil, öyle bir şey olsa zaten söylerim." Megastar, "Peki çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, tabii ki istiyoruz" yanıtını verdi.



REKOR KIRDI

Tarkan'ın yeni albümü '10', fizy'de rekor kırdı. Albümden 24 saatte 50 bin, bir haftada 200 bin şarkı indirildi.