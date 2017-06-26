Damat kınayı bastı

Üç yıllık aşklarını 29 Haziran günü nikah masasına taşıyacak olan Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Gayrettepe'de bulunan bir otelin teras katında kına gecesi düzenledi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ailelerinin yanı sıra yakın dostları Sinem Kobal, Aslı Enver ve Ebru Akel de geceye katıldı. Kobal, "Fahriye'nin bu keyifli gecesine ortak olmak istedim. Onlar birbirlerine çok yakışan ve uyumlu bir çift. Zaten mutlular, mutlulukları daha da artacak" şeklinde konuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla geçtiğimiz sezonu dinlenerek geçirdiğini söyleyen Kobal, "Geçen seneyi çalışmayarak birbirimize ayırmıştık. Şimdi tatil bitti. Kenan filme başladı. Benim de görüşmelerim var. Yeni sezonda ekranda olacağız" dedi. Adet gereği kına gecesine gelen Burak Özçivit, otel girişinde gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, "Adet gereği baskına geldik. Çok heyecanlıyım. Bu mutlu anımızda bizlerle olduğunuz için sağ olun" dedi. Arkadaşlarıyla kınanın yapıldığı terasa çıkan Burak Özçivit, sabahın ilk ışıklarına kadar Fahriye Evcen'le dans etti. Bir ara eline davul alan Özçivit, çalan müziğe eşlik edip ritim tuttu. Fahriye Evcen de Özçivit'e eşlik etti.Kına gecesine katılan Sinem Kobal, "Evli olmak çok güzel, aile olmak çok anlamlı" diye konuştu.