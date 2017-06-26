Eski eşler artık yeni aşklarıyla tatil yapıyor

Ekim 2015'te boşanan Siren Ertan
'la Gökhan Çarmıklı
'nın önceki günkü paylaşımları "Nereden nereye!" dedirtti. Geçtiğimiz yıllarda bayramları Çarmıklı'nın Çeşme'deki otelinde geçiren eski eşler, artık yeni aşklarıyla tatilin ve bayramın tadını çıkarıyor.
"NEREDEN NEREYE..."
Sosyetik modacı, dün 1 buçuk yıllık aşkı Ersin Kayalar
'la yakın dostu Gülay Kamaz'ın Bodrum'daki otelindeydi. İkiliye, Kayalar'ın ailesi de eşlik etti. Gökhan Çarmıklı ise sevgilisi Bahar Tangır
'la Çeşme'de nispetteydi. İşadamı, aşkıyla fotoğrafını 'kalp' emojisiyle instagram'da paylaştı.
Gökhan Çarmıklı & Bahar Tangır
Siren Ertan & Ersin Kayalar