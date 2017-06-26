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Eski eşler artık yeni aşklarıyla tatil yapıyor

Giriş Tarihi: 26.6.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 11:19
Eski eşler artık yeni aşklarıyla tatil yapıyor

Yıllarca bayramları ’nın Çeşme’deki otelinde geçiren , şimdi yeni aşkıyla Bodrum’da. Çarmıklı ise yeni sevgilisiyle Alaçatı’da

Ekim 2015'te boşanan 'la 'nın önceki günkü paylaşımları "Nereden nereye!" dedirtti. Geçtiğimiz yıllarda bayramları Çarmıklı'nın Çeşme'deki otelinde geçiren eski eşler, artık yeni aşklarıyla tatilin ve bayramın tadını çıkarıyor.

"NEREDEN NEREYE..."

Sosyetik modacı, dün 1 buçuk yıllık aşkı 'la yakın dostu Gülay Kamaz'ın Bodrum'daki otelindeydi. İkiliye, Kayalar'ın ailesi de eşlik etti. Gökhan Çarmıklı ise sevgilisi 'la Çeşme'de nispetteydi. İşadamı, aşkıyla fotoğrafını 'kalp' emojisiyle instagram'da paylaştı.



Gökhan Çarmıklı & Bahar Tangır




Siren Ertan & Ersin Kayalar
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Eski eşler artık yeni aşklarıyla tatil yapıyor
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