Ne kocalar var!

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar ve işadamı eşi Necat Gülseven, önceki gün evliliklerinin ikinci yılını kutladı. Bodrum'da tatilde olan çift, yıl dönümleri için Kuum Balık'ta özel bir organizasyon düzenledi. Necat Gülseven'in sürpriz olarak hazırladığı yemek, girişte konfetilerin patlaması ile başladı. İskele üzerine kurulu özel bir masa hazırlandığını gören Ebru Yaşar, duygu dolu anlar yaşayarak eşine sarıldı. Dakikalarca birbirlerine sarılarak bu özel geceyi kutlayan çift, birbirlerine teşekkür etti. Yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği ikilinin baş ucunda, yemek boyunca iki keman çaldı. Bir hayli keyifli vakit geçiren çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Yaşar, "Ay siz nereden çıktınız! Bu ne güzel sürpriz" diyerek eşine teşekkür etti. Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan Yaşar, eşinin karşı tepede yaptırdığı özel lazer şovu görünce ağladı. 'Her şeyimsin. Seni çok ama çok seviyorum' yazılarını lazer ile karşı tepeye yazdıran işadamı, "Nice yıllarımız olsun, benim canım eşim, iyi ki varsın" dedi.









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