Vito Schnabel, Heidi Klum'u aldattı

Vatan'de yer alan habere göre; Alman süper model Heidi Klum'un kendisinden 14 yaş küçük küratör sevgilisi Vito Schnabel, geçtiğimiz gün Londra'da sabahın erken saatlerinde esmer bir güzelle bindiği takside öpüşürken yakalanmıştı.3 yıldır Klum ile birlikte olan Schnabel, konuyla ilgili People'a açıklama yaparak "Yapılan iddialar tamamen masum bir durumu yanlış yorumluyor. Sadece bir aile dostumuza 'iyi akşamlar' diyordum. Daha sonra kendi yollarımıza gittik" dedi. Klum'dan ise henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi.

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