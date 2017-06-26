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Vito Schnabel, Heidi Klum'u aldattı

Giriş Tarihi: 26.6.2017 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 15:57
Vito Schnabel, Heidi Klum'u aldattı

3 yıldır Alman oyuncu, manken ve sunucu Heidi Klum (44) ile birlikte olan Vito Schnabel (30), esmer bir güzelle bindiği takside öpüşürken yakalanmasını "masum bir öpücük" diyerek açıkladı.

Vatan'de yer alan habere göre; Alman süper model Heidi Klum'un kendisinden 14 yaş küçük küratör sevgilisi Vito Schnabel, geçtiğimiz gün Londra'da sabahın erken saatlerinde esmer bir güzelle bindiği takside öpüşürken yakalanmıştı.



"MASUM BİR ÖPÜCÜKTÜ..."

3 yıldır Klum ile birlikte olan Schnabel, konuyla ilgili People'a açıklama yaparak "Yapılan iddialar tamamen masum bir durumu yanlış yorumluyor. Sadece bir aile dostumuza 'iyi akşamlar' diyordum. Daha sonra kendi yollarımıza gittik" dedi. Klum'dan ise henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi.

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Vito Schnabel, Heidi Klum'u aldattı
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