Cillop gibi bir evliliğim var

Ünlü şarkıcı Berkay
, Ramazan Bayramı için evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı. Son yıllarda yaptığı şarkılar ve Özlem Katipoğlu ile evliliği ile adından söz ettiren Berkay, hayatının en mutlu günlerini geçiyor. Berkay, Beykoz Konakları'nda eşi ve üç köpeğiyle imrenilecek bir hayat yaşıyor. Sanatçıyla bayramları, evliliğini, babalık heyecanını ve yeni albümü 'Yansıma'yı konuştuk...
Bayram denince aklınıza neler geliyor?
Bayram denince büyüklere
ziyaret aklıma geliyor. Eskiden
her bayram bütün çocukları ve
torunları olarak dedemleri ziyaret
ederdik.
'Eski bayramlar kalmadı' diyenlere katılıyor musun?
Tabii ki katılıyorum. Eskiden
el öpmeye giderdik, şimdi telefon
çıktı, mertlik bozuldu. Herkes
'Selam baba, iyi bayramlar...
Biz hanımla tatildeyiz, ellerinden
öperiz' diyor. Ama biz
yaşatmaya devam ediyoruz.
KÜSLERİ BARIŞTIRIRIM
Ailede bayram ritüeliniz var mıdır? Mesela bayram alışverişi yapar mısınız?
Bizim aile devam ediyor
buluşmalara, herkes şimdi Çeşme'de.
Benim de sahnem var,
sonra yanlarına gideceğim. Alışveriş
işlerini bırakalı 10 sene
oldu. Çocuk doğunca başlarız
yeniden.
Bayramlarda küs olduklarınızla barışmayı düşünüyor musunuz?
Küsleri kesin barıştırırım,
hatalıysam da kesin ararım.
Allah affediyor, biz kim oluyoruz
da affetmeyeceğiz. Bana
küsen olsa da haberim olmuyor,
sonra kendi kendilerine barışıyorlar.
Zaten hayatımdan birini
çıkarmamak için uzun süre
uğraşırım ama hâlâ olmuyorsa
bir daha da hayatıma giremez.
Geçen yıl Özlem Katipoğlu ile evlendiniz, şimdi de bebek bekliyorsunuz. Evlilik beklediğiniz gibi mi gidiyor?
Cillop gibi gidiyor; böyle
yaz abi. (Gülüyor) Allah'a şükür
çok güzel gidiyor, herkese nasip
etsin. Doğru insanla evlenirsen,
evlilik çok güzel bir olay.
Allah bozmasın da hiç olumsuz bir şey olmuyor mu?
Evlenmeden önce sadece iki
kere kavga ettik. Evlendikten
sonra daha bir kere kavgamız
olmadı; nazar değmesin.
O zaman siz tam bir evlilik adamıymışsınız...
Son altı-yedi senedir zaten
hep evlilik aklımdaydı. Özlem
çok doğru bir insandı. Düşündüğüm
yolda Özlem'in yanımda
olması, daha hızlı karar almamı
sağladı.
HASSAS VE SABIRLIYIM
Bu bayram konserleriniz olduğu için evde değilsiniz. Eşiniz ne diyor bu duruma?
Yanımda olmasını istiyorum
ama hamileliğinin son bir ayında
olduğu için uçuş yasağı var.
Dolayısıyla evde olacak ve ben
işimi yapacağım.
Esinize hamilelik döneminde ne kadar yardım ediyorsunuz?
Yemek yapmayı çok seviyorum,
mutfakta da çok iddialıyım.
O yüzden hamilelik döneminde
bol bol mutfağa girdim.
Hamileler çok hassas veya alıngan
oluyorlar. Mesela en ufak
bir şeyde gözleri dolabiliyor. O
yüzden aşırı hassas ve sabırlıyım.
Bir de arkadaşlardan bu
dönem için çok tavsiye aldım.
Askerliğim neredeyse sorunsuz
bitiyor. (Gülüyor)
Çocuğunuz için özel bir şeyler yazdınız mı?
Henüz yazmadım. Ben de
söz yazmak, beste yapmak, yaşadığım
o anla alakalı olmuyor.
Acı ya da tatlı olan anılar içimde
demlendikçe; kelimeler,
müzik yavaş yavaş gelmeye başlıyor.
Mutlu da olsam, mutsuz
da olsam hep sonradan yazabiliyorum.
O zaman sizden artık romantik, mutsuz şarkılar çıkmaz mı?
Sadece
kendi hayatımla
alakalı yazmıyorum.
Arkadaşlarımın
ya
da başkalarının
yaşadıkları
da ilham kaynağı
oluyor bana.
Mesela bir arkadaşımın,
gözlerinin
içinin
güldürecek kadar büyük olan
mutluluğu da beni etkileyebiliyor,
içi kan ağlarken gözünden
düşen bir damla yaş da.
Albümünüz 'Yansıma' nasıl gidiyor?
Çok iyi gidiyor. Şu an satış
rakamı 29 bine ulaştı. Bu
zamanda böyle bir rakam gurur
verici.
Sizden 15 gün sonra Tarkan da albüm çıkardı. Nasıl buldunuz Tarkan'ın albümünü, beğendiniz mi?
Çok beğendim. Bir dinleyici
olarak kulağıma çok güzel bir
iş geliyor. Müzisyen kimliğimle
dinlediğimde ise hem aranjelerin,
hem akorların çok harika
olduğunu düşünüyorum.
Siz sahne işinin matematiğini çözmüşsünüz; sahneniz hiçbir zaman boş kalmıyor...
Elimden geldiğince işimi
yapmaya çalışıyorum. Şirketlerin
starları oluşuyor artık, halkın
starları oluşmuyor. Kadın
100-200 milyon tıklanıyor ama
konser takvimine bakıyorsun,
konser yok. Sokağa iniyorsun,
şarkıyı bilen yok. 'Gel Gel' diye
bir şarkım var; sokaktaki simitçi
de şarkıyı biliyor, evimize gelen
46 yaşındaki bahçıvan da. Halk
iyi şarkıyı görünce zaten sımsıkı
tutuyor. Önceki gün Ankara'da
bir konser verdim. 4 bin kişi vardı, yeni albümden iki şarkı söyledim ve bana eşlik ettiler; bundan daha güzel bir şey olamaz. Şarkısı Bir ayda 100 milyon tıklanan arkadaşların da ayda en az 10 konser vermeleri lazım!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Işın Karaca'nın YouTube tıklanmalarını eleştiren yorumunu paylaştınız. Bu konu hakkında ne diyorsunuz?
Biz bu konu ile alakalı birkaç sanatçı arkadaşımla birlikte sekiz aydır YouTube ile yazışmalar yapıyoruz. Bu tıklanma olayları çok komik. Neyin ne olduğunu herkes farkında. Gizli işten aşikar sonuç doğar! Er ya da geç şirket starlarının, halkın starı olmadığı açığa çıkacaktır.
Yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Ben toprak almaktan yanayım. Ev almak sana bir ev daha aldırabilir ama arazi almak sana 50 tane daire kazandırabilir.
YAPMAK İSTEDİĞİM MÜZİĞİ KİMSE DİNLEMEZ
Uzun yıllardır sahnelerdesiniz, sıkıldığınız olmuyor mu?
Tam aksine, daha çok sahneye çıkmak istiyorum. Ama 'Yapmak istediğin müziği yapıyor musun?' diye sorarsan; yapamıyorum. Çünkü benim yapmak istediğim müziği kimse dinlemez diye düşünüyorum. İstediğim müzik tarzı çok alternatif. O yüzden sevdiğim müziği ve yapmak istediğim müziği birbirine benzetmeye çalışıyorum. Zamanla insanlara o müziği sevdirebilirim. Zaten kendimi popçu, arabeskçi, cazcı diye sınıflandırmıyorum; ben şarkıcı ve yorumcuyum. Geçen sene arabesk söylemek istedim, 68 bin sattı. Bu sene pop müzik yapmak istedim, daha bir ay oldu 30 binlerdeyiz. Seneye belki türkü, belki de caz söylerim. Önemli olan doğru ve kaliteli iş yapmak.
36 YAŞINDA AŞK OYUNUNU KAZANMIŞ BİR ADAMIM
Kimler var albümde?
Sezen Aksu'dan muhteşem
bir şarkı aldım. Pop müziğin
Minik Serçesi'nden yepyeni
bir şarkı söylemek benim
için çok önemliydi. Bazı şarkılar
vardır, sahibini seçer.
İsra Gülümser'in yazdığı
'Teslim' şarkısı da aynen öyle
bir şarkıydı. İki yıla yakın beni
bekledi. 'Yaz' da bu şarkılardan
biriydi. Kim kimi ne kadar mutsuz eder bilemiyorum
ama şarkı şöyle diyor: Yaz beni
yalnızlığına yaz / Uzağımda Ağustos'a yaz
/ Seni mutsuz edeceğim biraz / Bağır avaz
avaz / Az ne kadar acı çeksen az/ Yüreğin
bensiz enkaz / Seni mutsuz edeceğim bu
yaz... Tam göndermelik şarkı. Ex aşklar
yandı, yandı.
Artık mutlu mesutsunuz; birine gönderme yapacağınız şarkılar olmayacak mı?
Geçmişte olsa çok severdim
gönderme olaylarını.
Şimdi geçmiş olaylara aşırı
gülüyorum. Mesela konserde
"Sevgilisi olan var mı?"
diye soruyorum, salonun bir
kısmı alkışlıyor. "Sevgilisi
olmayanlar?" diyorum, salonun
dörtte üçü alkışlıyor. "Peki ya
ayrılanlar?" diye soruyorum, keyifsiz bir
kesim elini kaldırıyor. Ben de "Sevgilisi
olup ayrı olmaktansa, hiç sevgilinizin
olmaması en iyisidir" deyip aşkta zaten
yüzde 99'un başarısız olduğunu onlara
kanıtlıyorum. Bana kralı gelse 'Çok güzel
bir aşk yaşıyorum' diyemez, sonu sonsuz
bir evlilikle bitmiyorsa. Zaten aşk hastalıklı
ve asla kazanamayacağın bir oyun.
Oynayıp oynamamak sana kalmış ama
36 yaşında oyunu kazanmış bir adamım.
SİNİRLİ VE HIRSLI AMA ÇOK CÖMERTİM
Doğum öncesi bolca tatil yaptınız. Nereleri en çok beğendiniz?
Çok gezdik ama Roma'nın yeri bende başka. Santorini'yi ve güneyi de çok seviyoruz. Amerika'ya gitmek de çok ayrı keyifli.
Tatilde eli açık biri misiniz?
Arkadaşlarıma benim için 'Nasıl biridir?' diye sormuşlar. 10 kişinin ortak fikri şu: 'Çabuk sinirlenir, çok fazla hırslı ve çok cömerttir.'
Özlem Katipoğlu-Berkay çifti bir ay sonra bebeklerini kucaklarına alacak.
ÇOCUĞUMA HENÜZ DOĞMADAN BİR ARSA ALDIM
Yakında baba olacaksınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
İlk altı ay pek bir şey hissetmedim. Son iki aydır
heyecan başladı. Eşimin karnında bir şey hareket
ediyor; bildiğin eline, ayağına dokunuyorsun.
İlk Babalar Günü'nüz nasıl geçti?
Sabah pastayla uyandım. Çok değişik bir duyguydu.
Aslında ben sevmiyorum Babalar Günü, doğum
günü, sevgililer günü. Hediye almak için hoş sadece.
Demet Akalın çocuğu için şimdiden yatırıma başladı; hesabına para yatırıyor. Sizin de böyle bir yatırım planınız var mı?
O doğmadan bir arsa aldım. 18 yaşına falan
geldiğinde arsa bir değere ulaşır. O da o zaman ne
isterse yapar.