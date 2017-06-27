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tanınmaz halde!

Giriş Tarihi: 27.6.2017 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 14:44
Hakan Boyav tanınmaz halde!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi '' bu yıl 91.kez düzenlendi. Sanat ve iş camiasından birçok ismi buluşturan geleneksel koşuda, 53 yaşındaki başarılı oyuncu da heyecanlı koşuyu izlemek için yerini aldı. Aldığı kilolarla dikkati çeken ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

Küçük yaşlardan beri at yarışlarına ilgisi olduğunu belirten , koşuda yer alan atları tanıttıktan sonra kendisinin de bir atını koşturmayı hedeflediğini söyledi.

YENİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'Barda' filmiyle hafızalara kazınan, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Kara' karakteriyle fenomen olan oyuncunun eski halinden eser kalmadığı gözlendi. Aldığı kilolarla dikkati çeken Boyav'ı görenler tanımakta zorlandı. Hakan Boyav, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynayacağı 'Cingöz Recai' filminde rol alacak.

İşte Boyav'ın son hali...



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Hakan Boyav tanınmaz halde!
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