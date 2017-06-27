Hakan Boyav tanınmaz halde!

Küçük yaşlardan beri at yarışlarına ilgisi olduğunu belirten Hakan Boyav, koşuda yer alan atları tanıttıktan sonra kendisinin de bir atını koşturmayı hedeflediğini söyledi.



YENİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'Barda' filmiyle hafızalara kazınan, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Kara' karakteriyle fenomen olan oyuncunun eski halinden eser kalmadığı gözlendi. Aldığı kilolarla dikkati çeken Boyav'ı görenler tanımakta zorlandı. Hakan Boyav, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynayacağı 'Cingöz Recai' filminde rol alacak.



İşte Boyav'ın son hali...







