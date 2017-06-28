‘Annelik duygusu bambaşka’

Ünlü şarkıcı Gülşen, bayramın ikinci günü sahneye çıktığı Bodrum La Plaj'da sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Şarkıcıya, DJ kabininde eşi Ozan Çolakoğlu eşlik etti. Gülşen, bayrama özel hazırladığı özel repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelenleri adeta coşturdu. Şarkıcı, 2 yaşındaki bir çocuğu farkedince sahneden "Ne kadar tatlı. Ben geçen seneye kadar bir çocuğun ne demek olduğunu bilmiyordum ama annelik duygusunu tattıktan sonra her şey bambaşka oldu benim için" dedi.

Gülşen'in konseri sona ermeden mekan girişinde belediye ekipleri belirdi. Mekana yüksek sesten dolayı ceza kesildi. Zabıta ekipleri tarafından sürekli ziyaret edilen mekana hemen her hafta ceza kesildiği öğrenildi.