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’ın yıldızı hayatını kaybetti

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 10:55
Ejderha Dövmeli Kız’ın yıldızı Michael Nygvist hayatını kaybetti

” ve “” filmleriyle tanınan İsveçli ünlü aktör , 56 yaşında hayatını kaybetti.

"" ve "" filmleriyle bilinen ünlü aktör , akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İsveçli aktör Nygvist'in temsilcisi Jenny Tversky yaptığı yazılı açıklamada, "İsveç'in en saygın ve başarılı aktörlerinden birisi olan sevgili Michael, 1 yıl boyunca akciğer kanseri ile savaştı" dedi.



Nygvist ailesinden yapılan açıklamada ise, "Michael'in sevinci ve tutkusu, onu tanıyanlara ve sevenlerine bulaşıcıydı. Onun sanata olan sevgisi, onunla çalışanlar tarafından her zaman hissedildi" ifadelerine yer verildi.

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Ejderha Dövmeli Kız’ın yıldızı Michael Nygvist hayatını kaybetti
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