‘Kardeşlerimle çalışmak işi bedavaya getirmek değil’

Şarkıcı Hadise
, geçtiğimiz hafta sonu Girne'deki Rocks Hotel'de sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Hadise, kardeşleriyle çıktığı Maldivler tatilinden yeni döndüğünü söyledi. Bodrum'da ablasının sahibi olduğu plajdaki yüksek fiyatlarla ilgili haberlerden rahatsız olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "Neden böyle haberler yapılıyor anlamıyorum. Çoğu mekanda fiyatlar böyle değil mi zaten? Ben Hadise olduğum için bu konu bu kadar dikkat çekti. Orası benim değil, ablamın mekanı; bunun altını tekrar çiziyorum. Ben de mönü fiyatlarını haberlerden öğrendim." 'Şampiyon' adlı yeni albümünün hafta sonu piyasada olacağını da açıklayan Hadise; klip yönetmenliğini ablası Hülya Açıkgöz, styling'i ise kardeşi Derya Açıkgöz'ün üstlenmesiyle ilgili de konuştu.
'AİLE GÜVEN VERİR'
'İşi ucuza getirdi' yorumlarını değerlendiren ünlü şarkıcı şöyle konuştu: "Ablamla ya da kardeşimle çalışmam, işi bedavaya getirdiğim anlamına gelmiyor. Hülya işinde iyi olmasaydı, onunla çalışmazdım zaten. Benim için aileyle çalışmak güven demektir. Durumun açıkgözlülükle alakası yok."