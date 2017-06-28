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Mikonos’ta bayram

Giriş Tarihi: 28.6.2017
Mikonos’ta bayram

Bayramı n, sevgilisi Aslıhan Doğan’la, Saffet Ulusoy ve Rüştü Reçber ise eşleriyle Mikonos’ta geçirdi

n, Saffet Ulusoy ve Rüştü Reçber, bayram tatilini Mikonos'ta geçirdi. Ünlü isimleri bu tatilde sevgilileri ve eşleri de yalnız bırakmadı. Arda Turan, yeniden barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan'la, Rüştü Reçber, eşi 'le, Saffet Ulusoy ise eşi Özlem Ulusoy'la tatilin tadını çıkardı. Tatil boyunca birlikte gezen grup, bol bol fotoğraf da çektirdi. Bu arada Arda Turan'a Mikonos'ta ilgi büyüktü. Hayranları Turan ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.


Işıl Reçber-Özlem Ulusoy-Aslıhan Doğan
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Mikonos’ta bayram
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