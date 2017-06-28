‘Şişmanken başrol gelmiyordu’

Yakın arkadaş olan Enis Arıkan
ve Ezgi Mola
, önceki gün Antalya
'daki Akra Barut Hotel'de yapılan söyleşiye katıldı. Mola, kilo vermesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Beni şişman olarak seven hayranlarım zayıflamamı istemiyor. Fakat ne zaman zayıfladım, çok sevilen başrolleri de oynamaya başladım. Yoksa 76 kiloyken kimse bana 'Bu kız çok tatlı' deyip başrol vermemişti. İşte ben o kiloda olunca başrolün anca arkadaşı oluyorum. Arkadaşı yine oynarım, hiç öyle bir derdim yok ama arada sırada başrolde olmak da isterim." Enis Arıkan ise şöyle konuştu: "15 yıldır kopmadık. Hayata karşı rahatlığı Ezgi'den öğrendim. Ezgi gece 10'da ev süpürür, yer siler; çok titizdir. Müthiş bir özgüveni vardır. En sorunlu durumları bile özgüveniyle aşar." Mola, Arıkan'ın söylediklerine şu eklemeyi yaptı: "Evimde köpeklerim var, o yüzden sürekli temizlik yapıyorum. Annem bana, 'Oyuncu olmasan kusursuz temizlikçi olurdun' der. Bir de garip meraklarım var hayatta. Sıva çekmeyi öğrenmek istiyorum mesela, fayans ustası olsam müthiş olur."