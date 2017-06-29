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Anoreksiya değilim pozu
Anoreksiya değilim pozu
Giriş Tarihi: 29.6.2017
Bade İşçil'in hakkında aşırı zayıfladığı için 'Anoreksiya oldu' iddiaları çıkmıştı. İşçil, iddiaları, yemek yerken çekilmiş fotoğrafıyla yalanladı.
İşçil'in bu fotoğrafı anoreksik iddialarına yol açmıştı.
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