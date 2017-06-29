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Rihanna’ya Suudi sevgili
Rihanna’ya Suudi sevgili
Giriş Tarihi: 29.6.2017
14:16
Güncelleme Tarihi: 29.6.2017
14:34
Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın Suudi milyarder işadamıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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