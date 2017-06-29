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’dan iftira şikayeti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017
Simge Sağın’dan iftira şikayeti

Herkesten sakladığı bir çocuğu olduğu öne sürülen şarkıcı , iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı “Bu iftira ve tehdit içerikli söylemler cezalandırılmalı” diyerek savcılığa başvurdu

İki yıl önce çıkardığı 'Miş Miş' adlı parçası ile müzik listelerine damgasını vuran ve geniş çaplı hayran kitlesi edinen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; aranjör Ozan Bayraşa ile uzun zamandır birlikte olan ünlü şarkıcının, eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyordu. Sağın'ın bu gerçeği saklamak için büyük çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürülüyor.
Bu iddialar üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bir magazin programında hakkımda ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Programda 'Çok alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' söylemleri ve çocuğum olduğuna dair iddialar tamamen iftiradan ibarettir" diye konuştu.

'KİN BESLİYOR'
Geçtiğimiz günlerde savcılığa başvuran Sağın, program sunucusu Cem Aydınlı'nın, daha önce de kendisine asılsız iftiralar attığını belirterek cezalandırılmasını istedi. Sağın, söz konusu programda kendisine 'hadsiz, terbiyesiz, yalaka' gibi hakaret içerikli sözler söylendiğini belirterek "Bana karşı beslediği kinden dolayı şahsımı küçük düşürücü kelimeler kullanıyor. Toplum önünde saygınlığım zedeleniyor" dedi.
Ünlü şarkıcı, şikayet dilekçesinde aylardır süren ve gün geçtikçe daha çirkin bel altı iddialarla devam ettiğini söylediği bu saldırıların ve tehditkar açıklamalarının eleştiri kapsamında olmadığını belirtti. Sağın "Aydınlı'nın şahsıma yaptığı hakaret ve aşağılamaları habercilik maksadı içine sokmak imkansız bir hal aldı. Aydınlı tehdit ve hakaret ve iftira içerikli söylemleri nedeniyle cezalandırılmalıdır" dedi.
Ünlü şarkıcının şikayeti ardından savcılık soruşturma başlattı.



AYVALIK'TA ZEHİRLENDİ
Bayramın üçüncü günü Bodrum'da sahneye çıkmayı planlayan Sağın, Ayvalık'ta rahatsızlanınca konserini iptal etti. Bir anda fenalaşınca Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağın'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi.
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Simge Sağın’dan iftira şikayeti
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