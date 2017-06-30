‘Kedime oğlum dediğim için yanlış anlaşıldım’

BUGÜN NELER OLDU

Eski eşinden çocuğu olduğu iddia edilen şarkıcı Simge Sağın'ın "Bu iftira ve tehdit içerikli söylemler cezalandırılmalı" diyerek savcılığa başvurdu. Bu haberi, dün GÜNAYDIN, birinci sayfasının manşeti olarak duyurdu. Kendisiyle konuştuğumuz Sağın, iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha yineledikten sonra bu iddianın kaynağıyla ilgili de şöyle konuştu:"Aslında hepsi kedi muhabbetinden çıktı. Benim o zamanlar kedim vardı, kendisini kızım diye seviyordum. Her hayvan sever kedisini, köpeğini; kızım-oğlum diye sever zaten. Şimdi yine bir kedim var, onu da oğlum diye seviyorum. Bu söylemim yanlış anlaşıldı. Bir şaka nerelere geldi. Bu arada menajerimi taciz ettiğim iddiası da yalan." Yapılan haberlere hiç üzülmediğini belirten Sağın "Artık iş benden çıktı; adalete intikal etti. Konuşla avukatım ilgileniyor. Benim aslında konuşmamam gerekiyor ama gerçekten gereksiz gündem yaratılıyor.Herkestensakladığı bir çocuğu olduğu yönünde çıkan iddiaların kökeninde fesatlık olduğunu belirten Sağın, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim kültürümüzde maalesef fesatlık var. Başarılı insanlar bir şekilde açığını bulup aşağı çekmek, kötülemek var. Benim çocuğum olsa neden saklayayım ki, keşke olsa. Elinden tutarım aslanlar gibi gezeriz birlikte. Çocuklara hastayım, çok seviyorum onları. 36 yaşındayım, geç kaldım zaten. Allah bana da nasip etsin diye dua ediyorum."