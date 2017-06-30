Pop müziğin kraliçesi Hande Yener
, önceki gün Yalıkavak Majestueux Beach'te sahneye çıktı. Başarılı performansı ile tatilcileri coşturan Yener; mini şortu ve pembe gözlükleri ile dikkat çekti. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, iki sezon Bodrum'da hizmet verdikten sonra bu yıl Çeşme'ye taşıdığı plajının çok iyi gittiğini söyledi. Bu yaz Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacağını belirten Yener, keyfinin yerinde olduğunu sözlerine ekledi.
Evlilik yolunda olduğu nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ilgili soruları da yanıtlayan ünlü popçu, "Ümit benim beyaz atlı prensim. Bana geldiği için hep şükrediyorum. Evliliği akışına bıraktım valla. Ben Ümit ile her yerde mutlu olduğum için düğünün nerede olacağı hiç fark etmez" dedi.
Yener; bu yaz Bodrum'da aynı plajda sahneye çıkacak olan Demet Akalın, Gülşen ve Hadise'nin kendisine karşı kutsal ittifak yaptıkları yorumlarına da şöyle yanıt verdi: "O ittifak tutmadı, görüyoruz."