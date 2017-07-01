İçimdeki kötüyle tanışmak çok eğlenceli geldi

İlk oyunculuk deneyimini 30 yaşında Pakistan'da yaşayan Emel Karaköse
, 'Deccal 2
' adlı korku filmiyle adından bahsettiriyor. Karaköse, oyunculuk öyküsünü, 'Deccal 2'yi ve rolünü anlattı...
Oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiniz?
Benim halkla ilişkiler alanında bir ajans geçmişim var. Ofis ortamını sevmedim. Tekrar sınavlara girip psikoloji mi okusam diye düşünürken Eric Morris'in tekniğinden haberdar oldum. İnsanın kendisini daha iyi keşfetmesini sağlayan tekniği öğreten bir atölyeye gittim. Bu derslere oyuncu olmak için değil; kişisel gelişim için katıldım.
BOMBALAR PATLIYORDU
Hiç oyunculuk deneyiminiz olmadan bir Pakistan filminde nasıl rol aldınız?
Bir arkadaşımdan Pakistan'dan gelen bir ekibin İstanbul'da film çektiğini öğrendim. Bana "Sette çalışır mısın?" dedi. Merak edip gittim, kamera arkasında çalıştım. O sırada filmin yönetmeni Jamal Şah; Pakistan'daki poşulu kızlara benzediğimi söyleyip filmde oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Senaryoyu okuyunca oynamaya karar verdim.
Neler yaşadınız Pakistan'da?
Taliban'ın etkin olduğu dönemlerdi. Gidiş yolu tehlikeliydi. Canlı bombalar falan patlıyordu ama ben yılmadım. Risk almak zorundaydım; ya yeni girdiğim yolda hayatım değişecekti ya da eski yolumda devam edecektim. Ben farklı bir yerden başlamak istedim.
Rolünüz nasıldı?
Kendi kültürü için savaşmaya hazır, çevresinde saygı duyulan bir adamın kızı 'Palvasha'yı canlandırdım.
Role nasıl hazırlandınız?
İngilizce hazırlanmıştım karaktere. Yönetmen "Urdu'ca oynayabilir misin?" diye sordu. Biraz ona çalıştım. Rolüm için Kalaşnikof kullandım. Kariyerimin başında böyle bir filmde rol aldığım için şanslıyım.
'Deccal 2' filmine gelelim... Çekimler nasıl geçti?
Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Özgür Bakar'ın gözlerinin parladığını görünce ben de işimi şevkle yaptım. Karaktere çalışırken içimden bir şeyler buldum.
Neler buldunuz?
Hepimizin içinde karanlık bir taraf var ama herkes bu tarafını görmezden geliyor. İçimizdeki kötüyle tanışmak o kadar korkutucu değil; tam tersine çok eğlenceli. Bastırdığımız duygularla yüzleşmemiz lazım. Aile terbiyesiyle yetiştirilmiş bir kız olarak, karanlık tarafımla çalışmak bana ilginç ve eğlenceli geldi. Kendini daha iyi tanıyorsun.
Emel Karaköse'nin oynadığı 'Deccal 2' vizyona girdi.
ÇOK FARKLI BİR DENEYİM OLDU
'Deccal 2' filmindeki rolünüzden bahseder misiniz?
Filmde bağımlılıkları ve kötülüğe zaafları olan, her tür kötü maddeyi kullanan, şeytani güçlerin eline düşmüş 'Öznur' karakterini oynuyorum. Vücuduna şeytan girip çıktığı için ilginç bir hayat yaşıyor. Gerçek gördüklerini illüzyon sanıyor, illüzyon sandıkları gerçek oluyor. İki farklı karakter gibi oldu benim için. 'Öznur'un saf tarafını da, kötü tarafını da hissettim. Bu anlamda da benim için çok farklı bir deneyim oldu.