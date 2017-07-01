Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi!

Turkcell açıklamasına göre 22 Haziran'dan itibaren fizy'de ücretsiz olarak çevrim içi dinlemeye açılan Tarkan'ın yeni albümündeki şarkılar, ilk 24 saatte 818 bin kez tıklandı.

Hem iOS hem de android işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlardan erişilebilen fizy'de, Tarkan'ın 10 albümündeki tüm şarkılar ilk hafta 7 milyon kez dinlenme rakamına ulaştı.

fizy aboneleri 6 gün içinde toplam 22,6 milyon dakika, Tarkan'ın 10 albümündeki şarkıları dinledi. Albüm dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümü fizy top 100 listesindeki ilk 20 içerisinde yer aldı.

Tarkan'ın yeni klibi Yolla ise toplam 696 bin kez izlendi. Yolla fizy'de en çok izlenen klip unvanına sahip oldu.

Tarkan'ın yeni şarkılarının Türkiye'de en çok dinlendiği il İstanbul olarak yer aldı. Albüm daha sonra sırasıyla en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de dinlendi.