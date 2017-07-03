Kemal Sunal ölüm yıl dönümünde eşi Gül Sunal tarafından anıldı

Bugün, 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ın 17. ölüm yıldönümü. Türk sinemasına damga vuran büyük oyuncu Kemal Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediliyor. Usta oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu iki alyansın içinde nişan tarihi. 19.01.1975 birinde Gül diğerinde Kemal Bana yaşattığın bütün güzelliklere teşekkür ederim...'

KEMAL SUNAL'IN HAYATI

Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal İstanbul 'un Küçükpazar semtinde 11 Kasım 1944'te doğdu. Yaşamı boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okudu. Vefa Lisesi'nden mezun olan sanatçı yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde devam etti.

Vefa Lisesindeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın hayatının dönüm noktası oldu. 1992 yılında çıkan öğrenci affından yararlanarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'ne, 2'inci sınıftan devam eden Kemal Sunal 1995'te mezun oldu. 1964 yılında askerliğini tamamladıktan sonra Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyununda sahne almaya başladı.

Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahneye çıktıktan sonra sırasıyla, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda kendisini izleyen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim adlı filmde uzun boyundan dolayı basketbolcu olarak beyazperdeye transfer oldu ve hayatı değişti.

KEMAL SUNAL'IN ÖLÜM NEDENİ

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.