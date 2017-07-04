Amerikalı şarkıcı Paris'te sahnede soyuldu

Mannequin Challenge fenomeninin şarkısıyla tanınan ABD'li hip-hop müzik grubu Rae Sremmurd Paris'te bulunan Zenith salonunda konser verdi.

Konser sırasında sahne kenarında bulunan dinleyicilerle yakın diyaloğa giren grubun "Slim Jxmmi" olarak bilinen üyesi Aaquil Brown, bir anda boynunda bulunan kolyenin alındığını farketti.

Le Parisien gazetesi, 100 bin dolar değerinde olduğu açıklanan kolyeyi kimin aldığını bulmak amacıyla konsere ara verildiğini ve Brown'un sahneden anonslar yaptırdığını kaydetti.

Gazete şarkıcının, altın kolyenin bulunabilmesi için hırsızı ifşa edene 15 bin dolar ödül teklifinde de bulunduğunu aktardı.

Paris'te konser sırasında 100 bin dolarlık altın kolyesini çaldırdığına inanamadığını açıklayan şarkıcı, konser sonrası polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Aakil ve Khalif kardeşlerden oluşan Rae Sremmurd grubu, Mannequin Challenge fenomeninin şarkısını besteledikten sonra dünya çapında üne kavuşmuştu.