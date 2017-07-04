Johnny Depp iflasın eşiğinde!

BUGÜN NELER OLDU

Takvim'de yer alan habere göre; 400 milyon dolardan fazla serveti olduğu tahmin edilen Depp'in aylık harcamalarının 2 milyon doları geçtiği belirtildi. Depp, sadece 14 evi için 75 milyon dolardan fazla harcadı. 18 milyon dolara 45 metrelik yat aldı, başarısız plak şirketi için 4 milyon dolar masraf yaptı, arkadaşının cenaze töreni için 3 milyon dolar cebinden çıktı. Sadece aylık şarap masrafının ise 30 bin doları aştığı açıklandı.