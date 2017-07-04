Johnny Depp iflasın eşiğinde!

Giriş Tarihi: 4.7.2017 14:34Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 15:22
'Karayip korsanları' filminin ABD'li yıldızı aktör Johnny Depp (54) de iflasın eşiğine geldi. Depp, birlikte çalıştığı şirket tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Ancak Deep'in ultra lüks yaşamı yüzünden de zor durumda kaldığı iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; 400 milyon dolardan fazla serveti olduğu tahmin edilen Depp'in aylık harcamalarının 2 milyon doları geçtiği belirtildi. Depp, sadece 14 evi için 75 milyon dolardan fazla harcadı. 18 milyon dolara 45 metrelik yat aldı, başarısız plak şirketi için 4 milyon dolar masraf yaptı, arkadaşının cenaze töreni için 3 milyon dolar cebinden çıktı. Sadece aylık şarap masrafının ise 30 bin doları aştığı açıklandı.