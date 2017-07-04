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saçlarını boyattı

Giriş Tarihi: 4.7.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 10:36
Kenan İmirzalıoğlu saçlarını boyattı

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, Peyami Safa'nın unutulmaz eseri 'Cingöz Recai'nin beyazperde uyarlamasının çekimleri tüm hızıyla devam ederken başrolü üstlenen yakışıklı oyuncu 'nun setten bir görüntüsü ortaya çıktı.

'nun başrol oynadığı 'Cingöz Recai' filminden ilk görüntüler ortaya çıkarken yakışıklı oyuncunun saçlarını kahverengiye boyattığı görüldü.

ile 'Cingöz Recai' filminde kamera karşısına geçen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun setinden ilk kareler ortaya çıktı. Peyami Safa'nın Arsen Lüpen'den esinlenerek yarattığı 'Cingöz Recai' karakterine hayat verecek olan İmirzalıoğlu, bu rolü için büyük bir değişikliğe gitti.

SAÇLARINI VE BIYIKLARINI KAHVERENGİYE BOYATTI

'Yakışıklı esmer' olarak kadınların kalbinde taht kuran oyuncu, siyah olan saçlarını ve bıyıklarını kahverengiye boyattı. Geçen ay çekimlerin başladığı dönem filmindeki karakteri için büyük fedakârlık yapan İmirzalıoğlu'nun bu halleri ise görenleri bir hayli şaşırttı. Yakışıklı, cömert ve kibar bir serseri olan Cingöz Recai, haksız yolla servet sahibi olanlardan para çalıp elde ettiklerini muhtaçlara dağıtıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu saçlarını boyattı
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