Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şampanyalar patladı yumruklar konuştu

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017
Şampanyalar patladı yumruklar konuştu

Türkler, ’u birbirine kattı! Tatile gittikleri adanın ünlü mekanı Nammos’ta arka arkaya şampanya patlatan Türk işadamları, ilerleyen saatlerde başka bir Türk grubuyla tartıştı. Finalde iki Türk ekip, birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti

ÜNLÜ BEACH'E GİTTİLER
Eğlencede sınır aşıldı! Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Aykut Tarakçıoğlu, Batu Aksoy, Ekin-Erim Ekşioğlu, Nuri Has ve Eren Mengi, bayram tatili için Yunanistan'ın ünlü adası 'a gitti. Ekip, eğlenmek için de soluğu adanın ünlü beach'i Nammos'ta aldı.

BİRBİRLERİNİ ISLATTILAR
Yemekler yendi, arka arkaya şampanyalar patlatıldı. Ancak bir süre sonra eğlencenin dozunu ayarlamayan grup, birbirlerini şampanya ile ıslatmaya başlayınca ortam gerildi. Arka masalardaki bir grup Türk, ekibe tepki gösterdi. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampanyalar patladı yumruklar konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz