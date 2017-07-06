Caner Erkin ile Şükran Ovalı üzerinde servet taşıyor

Beşiktaşlı Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz günlerde İtalya'da tatil yapmıştı. İkili, dünyaca ünlü tasarımcıların butiklerini de ziyaret edip Çizme'de adeta bir servet harcadı. Eşi için kesenin ağzını açan futbolcunun yaptığı milyonluk alışverişin küçücük bir kısmı ise önceki gün Bebek'te ortaya çıktı.

ÜNLÜ MARKALAR...



17 bin 950 euro'luk saatiyle dikkat çeken Ovalı, bin 323 euro'luk ceketini 236 euro'luk pantolon ve 382 euro'luk sandaletleriyle kombinledi ve şıklığına son dokunuşu 2 bin 852 euro'luk olan Chanel çantayla yaptı. Caner Erkin'in kıyafetlerinin toplam değeri de 15 bin euro'ydu. Ünlü çiftin objektife yansıyan bu şıklığının bedeli ise yaklaşık 150 bin TL.





BU PARA YA NELER YAPILIR?



İkilinin günlük kıyafetler için harcadığı bu rakamla 2017 model Mercedes A180 marka otomobil alınabiliyor.



İstanbul'un Pendik ilçesinden 2 oda bir salon bir dairenin fiyatı da ünlü çiftin giysilerine bedel.



Erkin çiftinin kıyafetleri, asgari ücretle geçinen bir işçinin 7 yıllık maaşıyla eş değer.



İkilinin 150 bin liralık şıklığıyla 4 kişilik bir aile 9 yıl karnını doyurabilir.



Kaynak: Takvim



